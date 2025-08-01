大灣區一小時生活圈活力迸發　上半年深圳出入境旅客近1.2億人次

深港兩地跨境觀光持續，據深圳市口岸辦消息，今年上半年，深圳陸路口岸出入境旅客共1.197億人次（日均64.95萬人次），同比增長17.09%。據《深圳特區報》報道，出入境政策持續優化下大灣區跨境遊再掀熱潮。旅遊體驗日益豐富，跨境便利支付升級讓暢遊更加「絲滑」，大灣區「一小時生活圈」活力迸發。



今年上半年，深港雙城以密集的頂流演出、熙攘的跨境人潮，共同打造出熾熱的演唱會經濟現場。1至6月，深圳已舉辦超30場5000人以上大型演唱會，同比增長20%，吸引觀眾40.62萬人次，其中單月跨城購票比例突破65%，凸顯其作為大灣區「流量引擎」的輻射力。不少香港樂迷通過24小時通關的皇崗口岸夜間往返深港，推動該口岸4月夜間客流同比激增36.8%。

同期，經深圳灣、福田、皇崗等6個深港陸路口岸入境旅客去向呈現出「就近流動」特點，主要集中在口岸所在行政區及鄰近區域。

上半年深圳出入境旅客近1.2億人次。（大灣區之聲）

為了將「流量」轉化為「留量」，深圳各區、各大商圈紛紛打出「港味」牌，從開通深港直通巴士、普及跨境電子支付，到推出針對港澳遊客專屬福利等，不斷優化完善服務，提升港澳遊客在深體驗。

另一方面，「夜遊」深圳的玩法不斷上新，帶來大批客流並促進消費增長。據深港口岸部門統計，今年以來深港口岸夜間客流同比增長18%，其中內地居民同比增長29%，港澳居民同比增長14%，均高於日間增幅。

此外，隨著「一日遊」、「周末遊」、「夜間遊」 等多元出行模式普及，以支付便利化為代表的服務升級，正推動深港文旅資源共享、消費市場互通。例如歡樂谷集團旗下深圳世界之窗、錦繡中華、歡樂谷三大主題景區，近日就聯合Alipay+跨境服務推廣跨境支付便利化，針對港澳遊客消費習慣量身定制支付解決方案，打造「絲滑入園、便捷消費」的文旅新體驗。

目前，全球遊客來中國皆可使用支付寶「外卡內綁」或Alipay+跨境服務「外包內用」，特別是後者可讓包括香港和澳門在內的10個國家和地區的13個錢包用戶，直接用境外電子錢包掃碼支付。在暑期旅遊旺季，景區聯合第三方支付系統開展「大灣區消費季」活動，香港遊客用AlipayHK、澳門遊客用MPay，即可在自己常用的電子錢包上領取包含門票折扣、餐飲滿減等權益的「灣區禮包」，進一步釋放消費活力。

深圳擁有離境退稅「海陸空」全口岸類型，大幅提升全球旅客入境消費便捷性及滿意度。（深圳特區報）

值得一提的是，7月31日，深圳羅湖口岸離境退稅點正式揭牌啟用，深圳離境退稅陸路口岸再增一個。目前，深圳已開通離境退稅口岸達6個，不僅擁有離境退稅「海陸空」全口岸類型，更覆蓋從東到西主要口岸，大幅提升全球旅客入境消費便捷性及滿意度。

據深圳市財政局消息，今年上半年，深圳離境退稅規模迅速增長。退稅商品銷售額、辦理業務量，分別同比增長1.6倍、3.9倍。而截至7月30日，深圳離境退稅銷售額同比增長超2倍，辦理業務數同比增長5.2倍，即買即退銷售額同比增長超25倍。深圳市財政局法規稅政處處長宋春平介紹，羅湖口岸離境退稅點共設置了18個服務窗口，不僅是深圳設置離境退稅窗口和海關核驗窗口最多的口岸，也是目前全國設置離境退稅窗口和海關核驗窗口最多的口岸。