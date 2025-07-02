粵車南下│大灣區車友會長：期待組團自駕遊　習慣不同有意外風險

香港運輸及物流局今日（2日）公布，爭取在今年11月實施「粵車南下」。幾名廣東車主均向《香港01》表示對該計劃感興趣；有大灣區車友會會長更稱，非常期待組團自駕來香港遊玩，又指廣東車主會比較傾向兩天一夜的行程。



大灣區ID車友會會長平哥（右）接受《香港01》採訪。（受訪者提供）

車友會會長：司機要提前熟悉香港駕駛習慣

大灣區ID車友會會長平哥接受《香港01》採訪時表示，會有很多廣東車主對「粵車南下」感興趣，報名參加。他認為，周末參與人數應該比較多，初期每日名額100個的數量「可以」，後期可以增加。

兩地駕駛習慣不同，廣東司機在香港會否較容易出意外？平哥認為，這會有意外風險，「就是左舵（左軚）跟右舵（右軚）習慣不一樣，走的車道還有拐彎這些要注意，不要走錯方向」，廣東司機應盡量提前熟悉香港駕駛習慣。

廣東車主或傾向兩天一夜行程

平哥預期，廣東車主如果自駕來香港，會比較傾向兩天一夜的行程，一天來回的話行程會太趕忙。他認為這樣也可以促進香港消費。

在配套措施方面，平哥指，兩地的電動車充電接口不一樣，這是應該解決的問題。平哥又認為，香港在通關手續方面應簡化流程，另外申請費用應該愈便宜愈好。

平哥最後稱，非常感興趣組團自駕來香港遊玩，期望在港珠澳大橋駕車，「讓我們感受一下偉大工程」。

鐘小姐表示，「香港啲路窄啲，反而開慢啲，注意力集中啲」。（受訪者提供）

車主：會更多駕車來香港購物

有駕車習慣的鐘小姐平日在廣州、佛山、江門等地居住，她向《香港01》表示，她也擔心兩地駕駛習慣不同的問題，不過她認為「香港啲路窄啲，反而開慢啲，注意力集中啲」，跟著路上的車行駛一段時間就會習慣，而且還有導航幫忙。

鐘小姐稱，她最擔心的反而是泊車和泊車費的問題，如果香港的泊車費便宜一些就好。

她建議香港當局可以推出一些自駕線路，推出憑通行證可以購物打折、領取停車券等優惠措施，這對車主來說都很吸引。

她預期，「粵車南下」實行後，她將會更多駕車來香港購物，她認為自駕在購物方面更為方便。

鐘小姐預期，「粵車南下」實行後，她將會更多駕車來香港購物。（受訪者提供）

香港路窄「有點難度」

廣州市民郭小姐同樣有駕駛習慣，她向《香港01》表示，有興趣透過「粵車南下」更多來香港遊玩、購物。她最想駕車去麥理浩徑行山，不駕車的話就需坐高鐵來香港再轉乘其他交通工具，非常麻煩。

不過郭小姐也擔心，香港的路相對內地比較窄，對於她來說是「有點難度」。

據早前報道，香港當局計劃於11月起接受「粵車南下」申請，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸；初期每日入境名額100個，每趟可留港「幾日」，初步計劃為3日，預計首批獲批車輛年底前便可來港，指定須從港珠澳大橋口岸入境，名額其後因應試行情況檢視。