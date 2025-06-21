大灣區科創聚南沙　港企共探人工智能、低空經濟新機遇

6月20日，由香港生產力促進局（HKPC）指導，穗港鏈（廣州）咨詢有限責任公司主辦的「大灣區市場透視系列：《知創企業家聚匯》在南沙」系列活動舉行。

本次活動聚焦人工智能與低空經濟產業，吸引超過80間香港科技企業、青年商會代表及內地機構共過百人參與，通過「政策解讀+場景考察+資源對接」的立體模式，為港澳企業解鎖南沙科創沃土的發展密碼。



在活動中，參觀者赴南沙廣汽科技館，實地考察無人駕駛創新成果和油電技術轉型成果，車企的零部件生產線通過AI視覺檢測技術實現高精度控制，虛擬仿真平台現場演示了AI算法如何優化整車生產流程。

參觀者赴南沙廣汽科技館，實地考察無人駕駛創新成果和油電技術轉型成果。（主辦方供圖）

他們之後又到粵港澳青創中心參觀了配備港式辦公設施的孵化載體，在明珠灣片區體驗無人機在測繪、物流等領域的應用場景，全方位感受南沙為港澳青創團隊構建的「政策+產業+服務」生態體系。

在圓桌交流中，嘉賓們提到南沙擁有無人機適航空域、先進製造基地和諸多的AI技術應用場景，香港具備國際化的AI技術優勢，包括國際化人才、完善的法律體系以及充裕的資金支持等核心資源，兩地聯合可打造「研發在香港、轉化在南沙、市場輻射全球」的產業生態。

港企參觀廣東空天科技研究院的飛行器試驗平台。（主辦方供圖）

參觀者體驗無人機。（主辦方供圖）

目前，南沙已開放50平方公里無人車商業化運營區域，累計完成超10萬單自動駕駛訂單。有香港商會代表表示，無人車在南沙的運營數據，將為香港AI企業提供了珍貴的落地參考，兩地技術互補性極強。

在灣區數創中心舉辦的招商推介會上，南沙街道和投促局介紹了南沙針對高新科技產業和港澳青創企業的扶持政策，從薪金補貼、研發補貼到租金補貼、一次性獎勵，香港生產力促進局也發布了針對南沙港人港企的一系列利好扶持和服務。

香港生產力促進局首席市場總監馮嘉寶表示，南沙街道和HKPC為港企提供從政策對接、技術轉化到市場拓展的全流程支持，兩地共促香港科創企業在南沙紮根發展。