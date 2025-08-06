廣深第二高鐵南延線啟動規劃　擬連接寶安、前海至香港北部都會區

深圳公共資源交易中心近日發布公告，指深圳市發展和改革委員會正式啟動「廣深第二高鐵南延線」規劃建設方案的預研招標，線路擬由深圳機場東站向南延伸，途經寶安、前海、南山，並連接香港北部都會區及明日大嶼都會區，進一步加強香港與內地的高鐵網絡聯繫。



廣深第二高鐵是2020年5月獲國家發改委批覆的《粵港澳大灣區基礎設施互聯互通規劃》中的重點項目，主線起於深圳機場東站，經東莞中心區、廣州白雲機場站，終至廣州北站，未來將向北銜接「廣清永州高鐵」，形成深圳通往西南地區的高鐵新通道。

粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃示意圖。

南延線擬接入香港 與港深西部鐵路協同

此次招標研究的南延線，目前尚未有明確的具體走向及站點佈局，但初步規劃顯示，線路將由機場東站向南延伸，途經寶安、前海、南山，最終連接香港北部都會區及明日大嶼都會區。研究內容包括分析現有港深軌道佈局、需求評估、南延線必要性論證，以及線路功能定位與技術標準等。

招標信息亦透露，廣深第二高鐵南延線可能與「港深西部鐵路」協同規劃，進一步密切香港與內地的交通聯繫。若建成，將為兩地居民提供更便捷的跨境出行選擇，並促進大灣區的融合發展。