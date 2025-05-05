五一丨鐵路運輸旅客發送量累計超1億人次 廣深為熱門城市
撰文：盛昀
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《新華社》報道，中國國家鐵路集團有限公司消息，5月4日，全國鐵路發送旅客1978.6萬人次，4月29日「五一」假期運輸啟動以來至5月4日，全國鐵路累計發送旅客1.12億人次，同比增長10.5%。
5月5日，鐵路返程客流繼續攀升，全國鐵路預計發送旅客2110萬人次，計劃加開旅客列車1896列。
從鐵路12306車票預售情況看，5日熱門出發城市主要有北京、廣州、成都、上海、西安、武漢、杭州、深圳、鄭州、長沙；熱門到達城市主要有北京、上海、廣州、成都、武漢、深圳、西安、杭州、鄭州、長沙；北京往返上海、西安往返成都、瀋陽至北京、北京往返呼和浩特、南寧至廣州、武漢至上海、太原至北京等熱門區間客流較為集中。
據交通運輸部，5月5日預計全社會跨區域人員流動量超2.6億人次，同比增長13%。從5月1日到5月5日，預計全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次。
民航方面，「五一」假期期間，全國民航預計累計發送旅客1115萬人次，比2024年同期增長11.8%；預計航班正常率89%，比2024年同期提高1.97個百分點。
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