廣深鐵路優化工程竣工！拓寛「一小時生活圈」深圳往天河僅1小時

關於廣州的城際，有2個好消息！



廣州南站⇋廣州中心城區

時間將縮短至15分鐘！

廣州天河 ⇋ 深圳

3月7日起，只需1小時，廣深城際列車運行圖正式優化調整！

一起來看看吧詳情吧！

廣州站至廣州南站聯絡線概況

（廣州吃喝玩樂生活授權使用）

線路全長：作為國家「八縱八橫」高鐵網的重要補強工程，廣南聯絡線新建正線全長約16公里。

線路途經：途經佛山市南海區，廣州市荔灣區、番禺區。

項目建成後：項目建成後，將實現京廣鐵路與京廣高鐵的立體互聯，廣州南站至廣州中心城區的通行時間縮短至15分鐘。

建成通車後：項目建成通車後，深港、珠澳方向的高鐵列車可直達廣州站，將進一步完善廣州樞紐主客站間互聯互通，對促進粵港澳大灣區「一小時生活圈」深度融合具有重要意義。

最新進展

日前，隨着最後一幅地下連續牆完成澆築，廣州站至廣州南站聯絡線（簡稱「廣南聯絡線」）西塱隧道三山豎井地連牆工程全面告竣。

作為華南罕見的在建鐵路深基坑工程，西塱隧道三山豎井長26米、寬25.8米，基坑開挖深度達66.6米。建設團隊採用明挖逆作法，以地下連續牆施工工藝為主構建圍護結構，共打造了20幅地下連續牆。

自3月7日起，鐵路部門將對廣深城際列車運行圖進一步優化調整，通過緊貼需求、增密車次，提升效能等舉措，進一步方便粵港澳大灣區旅客出行，助推粵港澳大灣區，形成更加緊密便利的「一小時交通生活圈」。

此次調圖最大的亮點是廣深主通道運能提升，全線將增開列車到89.5對。

1. 廣州天河⇋深圳，壓縮至1小時

廣州東至深圳間增開C8017、C8018、C8019、C8020、C8021、C8022次3對「整點直達」列車，全程通勤時間壓縮至1小時，實現高峰期「隨到隨走」。



這樣廣州東至深圳間將開行C8001、C8003、C8007、C8017、C8019、C8021次等10對「整點直達」列車。



2. 廣州白雲⇋深圳，開行間隔約半個鍾

廣州白雲站新增直達深圳的城際列車3對，即C7101、C7109、C7120、C7138、C8008、C8019次，開行總數達到27.5對。



廣州白雲至深圳間平均開行間隔33分鐘，通行效率提升13.2%，減少旅客候車時間，提升旅客出行體驗。



此次調圖後，廣州白雲站日均開行75對列車，預計旅客發送人數有所增加。



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新塘站增加11趟列車停站

廣深城際同步優化中間停站方案，其中新塘站增加11趟列車停站（增加C7015、C7109、C7097、C7017、C7027、C7138、C7135、C7064、C7010、C7121、C7110、C7091、C9105、C7106、C7087次等15趟車新塘停站，取消原C7043、C7094、C7078、C7080次4趟車停站），通過「一站直達」與「多站聯程」的差異化服務，滿足旅客多元出行需求。

跨廣深城際線部分動車組時間點有調整

跨廣深城際線列車方面，廣州東至香港西九龍將保持13對列車的穩定運行，持續為穗港兩地旅客往來提供便利；深圳始發的跨線列車共計23.5對，形成覆蓋華東、華北、西南的放射狀路網。

值得注意的是，途經廣深城際經停廣州和廣州東的動卧時間點將有所改變。

---北京西至深圳北D901、D903次自3月6日先行啟用新時刻，深圳北始發D902、D904次則於3月7日同步調整。



---另外，東莞南至南通D2285次、廣州東至廈門D2381次，廣州東至香港西九龍G6545次、G6553次、G6555次、G6563次，香港西九龍至廣州東G6558次、G6562次等動車組列車部分停站時間點也有調整。



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