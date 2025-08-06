深圳灣口岸連廊斷點旅客淋雨　官方：10月底接續，已佈置臨時雨棚

內媒《奧一新聞》報道指，深圳有市民投訴深圳灣口岸旅檢大樓與公共交通接駁處的通道存在約30米的斷點，近日深圳暴雨連續，不少旅客要在雨中淋雨步行。南山區官方回應稱，已佈置臨時雨棚，30米斷點接續工程將於8月7日啟動，預計在10月底前完成接續。



深圳灣口岸連廊之間存在斷點。（奧一新聞）

已佈置臨時雨棚。（奧一新聞）

此前網絡博主「庫克船長看世界」拍片表示：深圳灣口岸的風雨連廊設計存在明顯缺陷：明明建有遮雨設施，卻因中間斷點導致旅客需冒雨穿行數十米。

深圳灣口岸連廊之間存在斷點。（奧一新聞）

有乘客用帽子擋雨。（奧一新聞）

深圳近日連日暴雨，內媒記者8月1日實探深圳灣口岸發現，從旅檢大樓通往公共交通接駁區的通道中，確實存在一段長約30米的「斷點」，有未帶傘的乘客，只能在冒雨穿梭。除此之外，深圳灣口岸交通接駁區的風雨連廊也因玻璃缺失、結構破損等問題出現漏雨情況。

漏水。（奧一新聞）

乘客冒雨。（奧一新聞）

8月6日，深圳南山區回應事件稱，南山區建築工務署已採取臨時遮雨措施，30米斷點接續工程已於8月3日進場開展施工前準備，將於8月7日啟動，預計在10月底前完成接續。而對於連廊局部漏水問題，該署也已制定整改清單，待天氣轉晴後即可完成密封修復。