深圳暴雨｜3天灌全年11%雨量可蓄14個水庫　路面更驚現大量羅非魚

廣東多地連日暴雨，深圳市自8月3日至5日遭遇今年最強降雨，期間平均降雨量達256.3毫米，相當於全年11%雨量，可蓄滿14個深圳水庫。深汕特別合作區鲘門街道更錄得全省最高累計雨量891.6毫米。本次暴雨也是深圳自2018年颱風「山竹」後，首次發布全市暴雨紅色預警信號。



深圳氣象局指出，此次暴雨綜合影響力居歷史第4位，特點為持續時間長、範圍廣且短時雨勢猛烈。成因是低渦與強西南季風共同作用，沿海地區更出現「列車效應」，即強雷雨雲團接連經過同一區域，導致局部極端降雨。深汕合作區及大鵬新區分別錄得891.6毫米和747.8毫米累積雨量，佔全省前兩位。

列車效應示意圖。

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暴雨亦波及大灣區其他城市。東莞升級防汛Ⅲ級應急響應，22個鎮街停課；香港8天內4次發布黑色暴雨警告，打破年度紀錄；澳門中學上午停課，小學及幼稚園全天停課。廣東全省16條河流超警戒水位，惠州、東莞東江流域水位最高超標2.31米。

本次強降雨，深圳氣象部門提前發布25次暴雨黃色、17次橙色及11次紅色預警；全市轉移4680名高危區域民眾，處理58處積水及20處山體滑坡，未造成人員傷亡。

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有趣的是，本輪暴雨後深圳街頭更出現罕見景象，有網民拍攝到路面堆滿被沖出魚塘的羅非魚，清潔工人將其放回並清理積水，另有市民上班途中偶遇「馬路活魚」，戲稱「摸魚」成真。「深圳暴雨後路面現大量羅非魚」更是登上微博熱搜，引發關注。有網民調侃，沒想到一場雨還能帶來魚，「感謝大自然的餽贈」、「深圳下魚了」。

8月6日下午14時，深圳市解除所有暴雨、雷雨大風和雷電預警信號。雷暴雲團移出，深圳市風雨減弱，但市民仍需注意遠離河道和危險邊坡等。預計明日天氣情況轉好，間中可見陽光。