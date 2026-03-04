外籍男飛台灣機上暴走　拍打空姐臀部兼抽電子煙　華航通報航警

周一（2日），中華航空一架從英國倫敦飛往台灣桃園的CI082航班發生乘客滋擾事件，爆料者指一名外籍乘客不僅在航程中抽電子煙，還拍打空姐及空少臀部、飆髒話等。華航回應表示，已通報航警接手處理。



搭乘該班航班的民眾在社交平台Threads上發文表示，該名男性外籍旅客出現一連串脫序行為，自起飛後便情緒失控，不斷對周邊乘客及機組人員飆罵髒話，還多次性騷擾機組人員，先是觸碰一名男空少的臀部，隨後在前往洗手間途中，再拍打另一名女姐的臀部，即使工作人員制止，他仍無悔意，還以髒話回擊，甚至強行拉起空姐的手親吻。

另外，事主甚至在航行途中無視規定，公然在機艙內抽電子煙，其同行妻子也未制止丈夫的脫序行為，甚至稱男子拍打空姐臀部「只是在開玩笑」，引發在場其他乘客不滿。

男子公然在機艙內抽電子煙。（AI圖片）

華航回應時表示，針對機上旅客滋擾及不當行為，事發當下公司立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長也持續關懷組員，航機抵達桃園機場後通報航警接手處理。

華航感謝相關單位的協助，強調公司以飛安為最高原則，對於不理性行為堅持零容忍，並提醒所有旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子煙入境台灣屬違法行為。