太空油｜河南開封破製販電子煙案　繳毒123.1公斤拘36人

電子煙常被當作香煙的替代品，甚至吸引不少年輕人吸食，惟煙彈一旦被摻入依托咪酯（Etomidate）等物質，便會令吸食者陷入吸毒深淵。「太空油」的主要成分正正是依托咪酯。近日，河南開封市公安局偵破一宗製販「上頭電子煙」案，並公開了案件始末。



警方介紹，2023年10月，開封市公安局鼓樓分局在工作中獲得線索，一位名叫董某鑫的年輕女子在偷偷販賣含有依托咪酯的「上頭電子煙」。

據介紹，若將依托咪酯等物質勾兌到電子煙煙油中製成煙彈，吸食後會出現眩暈、手腳抽搐、昏厥摔倒等症狀，甚至死亡。2023年10月，依托咪酯被列入第二類精神藥品目錄，吸食、走私、販賣、運輸、製造依托咪酯等行為，都將受到法律嚴懲。

警方在多地收網，拘捕36名涉案疑犯。（微信公眾號＠平安開封）

經查，2023年10月，董某鑫夥同吳某傑、張某江、朱某旺去武漢，從上線購回一批「上頭電子煙」，販賣時卻因價格太高遭遇「困境」。為了降低成本，董某鑫和張某江多次到江西某地，向網上結識的黃某龍購買依托咪酯，再網購煙嘴煙彈，自己勾兌分裝製作「上頭電子煙」，賣給在鄭州做直播的谷某山等人。後來，吳某傑等人甚至在江蘇搶奪交易對象1000克獸用麻醉劑替來他明，和董某鑫共同製作「上頭電子煙」販賣。

期間，董某鑫的一個下線提醒她依托咪酯已被國家列管，她聞言後將剩餘的依托咪酯轉給曹某，並於2024年2月到廣東重操舊業做涉黃勾當，吳某傑等人也蟄伏起來。然而，「接盤」董某鑫的曹某立即走入警方的視線範圍內，黃某龍等人已浮出水面。

警方收繳毒資1063萬元。（微信公眾號＠平安開封）

不久後，警方發現黃某龍帶同夥多次前往河南購買依托咪酯原料，每次均與同一個「神秘人」接頭，此人都騎電動車以超乎尋常的速度來去，臉部也被頭盔和口罩捂得嚴嚴實實。

2024年4月12日，開封警方獲悉黃某龍團夥的吳某浩、許某明又竄來鄭州，便提前在他們以往交易地點附近設伏布控。在交易完成後，偵察員一直尾隨追蹤「神秘人」，並假扮路人在一處路邊攤拍下「神秘人」的真面目。自此，製販毒重要嫌疑人朱某濤的身份由此確定，其上線柴某也開始浮出水面。

幾日後，吳某浩等人再到鄭州與朱某濤交易依托咪酯原料，而警方更意外發現所謂柴某實際是其兄朱某超，也由此發現了朱某超的同夥崔某輝。

警方繳獲現金及毒品。（微信公眾號＠平安開封）

2024年5月底，專案指揮部獲得重要線索，朱某超兄弟和崔某輝準備大量出貨，其在江西、廣東、福建、江蘇的下線團夥也備足資金要大量購買。

2024年6月3日，吳某浩等3人帶著江蘇某市的下線和朱某濤完成交易，在江西某地駛下高速時被民警當場拘捕。同時，開封民警也在鄭州將朱某濤拘捕歸案。兩天後，朱某超、崔某輝在湖南某地就擒。隨後，黃某龍、董某鑫、吳某傑、張某江、朱某旺、曹某、谷某山等分別在多地落網。

警方在多地收網，拘捕36名涉案疑犯。（微信公眾號＠平安開封）

警方在多地收網，拘捕36名涉案疑犯。（微信公眾號＠平安開封）

警方在多地收網，拘捕36名涉案疑犯。（微信公眾號＠平安開封）

截至目前，警方共拘捕36名涉案疑犯，繳獲相關毒品共123.1公斤，收繳毒資1063萬元（人民幣），查封涉案房產8套，查扣涉案車輛13輛、手機36部。至此，這個涉及7省多地市的販毒網絡被徹底摧毀，案件還在進一步偵辦中。