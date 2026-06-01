「草本霧化器」流竄內地市場　假電子煙充植物飲料瞄準未成年學生

外觀與使用方式均與電子煙高度相似的「植物飲料」、「草本霧化器」近期在內地電商平台及實體通路大量出現。這類產品主打「0尼古丁」、「不是電子煙」及各式水果口味，甚至以醫療器械名義販售，但由於未成年人可輕易取得，引發不少家長對校園菸害及監管漏洞的憂慮。



內媒《新京報》報道，在北京部分商場與零售通路中，可見大量色彩鮮豔、外觀類似電子煙甚至口紅造型的產品陳列販售。一名孩童看到貨架後興奮表示，「媽媽你看，有好多水果口味」。

報道指出，相關產品包裝及宣傳單張上印有「不是電子煙」、「可以吸的植物飲料」、「放心吸」、「中藥複方成分」、「口感好」、「果味足」等字樣。雖然被稱為植物飲料，但實際使用方式卻是透過霧化裝置將氣霧吸入口腔。

與電子煙運作方式如出一轍的「霧化器」讓不少內地家長憂心。（新京報）

今年5月中旬，北京市朝陽區一處商場也出現販售「本草霧化飲料」的攤位，產品標榜「本草霧化」、「0尼古丁0煙鹼」，但消費者仍須透過吸入霧氣方式使用。

除了實體通路外，這類產品也大量出現在網路平台，據悉商家常以「醫用霧化器」、「吐氣器」、「薄荷吸入棒」等名稱販售，主打大霧量、提神醒腦及清新口感，價格從數十元至數百元人民幣不等。

許多包裝精緻可愛的電子煙實則為三無產品。（網絡圖片）

一名具有電子煙銷售資格的實體店業者麗麗（化名）受訪時直言，這類產品「就是擦邊電子煙」。她指出，電子煙是透過加熱香精產生霧氣供人吸入，而草本霧化器與電子煙的運作原理基本一致。經比對後發現，草本霧化器宣傳頁面所描述的工作原理，與中國《電子煙管理辦法》對電子煙煙具的定義幾乎相同。

除了實體通路外，「假電子煙」也大量出現在網絡平台，據悉商家常以「醫用霧化器」、「吐氣器」、「薄荷吸入棒」等名稱販售。（新京報）

更令家長擔憂的是，未成年人接觸這類產品的情況並不少見。一名就讀初中的學生小明（化名）表示，班上已有同學接觸電子煙，購買原因多半出於好奇，認為「好玩兒，能耍酷」。

此外，內地社群平台小紅書上也有北京家長發文反映，兒子班上已有學生將「草本霧化器」帶入教室，引發其他同學模仿與關注。

與電子煙運作方式如出一轍的「霧化器」讓不少內地家長憂心。（新京報）

報道指出，在監管持續收緊的背景下，部分果味電子煙產品已轉向更隱蔽的社群交易模式。賣家以「鴨嘴獸」、「植物飲料」等代稱取代「電子煙」及「果味煙」等敏感詞，以規避平台監管。

一名從事電子煙代購的人士透露，目前許多私下交易並未進行實名認證或身分核驗，難以確認購買者是否為未成年人。同時，由於出口回流產品及來路不明的「三無產品」利潤可觀，也吸引不少人投入相關灰色產業鏈。如何防止未成年人接觸類電子煙產品，以及填補現有監管空白，已成為內地社會關注的新課題。