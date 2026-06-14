50支龍舟隊廣州南沙爭霸！「大軍」程東現身觀賽　港澳青年也參加

6月13日，廣州南沙蕉門河畔鼓聲震天、浪花飛濺，鶴年堂杯2026年廣州南沙龍舟邀請賽開始。香港演員、經典影片《賭俠》中「大軍」的扮演者程東現身賽場，對廣州南沙濃厚的龍舟文化氛圍與蕉門河優美的水域環境讚不絕口：「龍舟是南沙水鄉的文化特色之一，底蘊深厚，令人印象深刻。」



50支參賽隊伍、千餘名運動健兒劈波斬浪，傳統民俗與潮流運動交相輝映。賽事線上線下累計吸引超百萬人次觀賽，生動演繹同舟共濟、奮勇爭先的龍舟精神，奏響「奮楫爭上游 圖南向新程」的時代樂章。



6月13日，廣州南沙蕉門河畔鼓聲震天、浪花飛濺，鶴年堂杯2026年廣州南沙龍舟邀請賽開始。（南沙發布）

香港演員、經典影片《賭俠》中「大軍」的扮演者程東現身賽場。（南沙發布）

賽事由廣州市南沙區文化廣電旅遊體育局主辦，北京鶴年堂大健康產業發展有限公司冠名，各相關部門協同保障，是廣州體育消費季重點賽事之一，也是廣州南沙深挖水鄉龍舟IP、活化傳統民俗的年度重磅活動。

50支參賽隊伍、千餘名運動健兒劈波斬浪，傳統民俗與潮流運動交相輝映。（南沙發布）

千槳競逐群英匯 多元隊伍展風采

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。歷經2個多小時預賽、排位賽的激烈比拼，各組別前五名隊伍挺進決賽。最終各組別冠亞季軍悉數誕生，5個組別共產生5個冠軍，冠軍隊斬獲獎盃、龍舟旗、獎牌等榮譽，現場還依照廣府傳統禮俗送上燒豬與燒酒，以地道慶功儀式分享勝利喜悅。

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

參賽隊伍陣容多元、跨界「破圈」，粵港澳融合特色尤為鮮明。圖南雙擁龍舟隊集結現役、退役軍人與社會愛好者，以龍舟為紐帶續寫軍民魚水情；灣區青年龍舟隊匯聚來自香港、澳門的青年才俊，跨越地域攜手並肩，用船槳划出灣區同心圓；菁英組由11所全國知名高校校友會精英組成，科研精英與青年創客揮槳競渡。

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

賽場之上，既有平均年齡25歲的青春隊伍，也有跨越「70後」至「90後」的全齡戰隊，不同群體因龍舟相聚。在廣州南沙，龍舟運動已然成為粵港澳全民參與、情感交融的載體。

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

毛里求斯青年首次參加龍舟活動：愈來愈多外國人來南沙

在灣區青年龍舟隊中，來自澳門的甘勝傑難掩首次參賽的激動之情：「能站上龍舟賽場，我特別激動，也格外開心。」目前在廣州南沙從事內容運營工作的他，初次登上龍舟賽道，便深切感受到乘風破浪的熱血。來自毛里求斯（Mauritius）的William同樣是第一次參與中國傳統民俗活動，他感慨道：「我們日常都在蕉門河訓練，南沙的水環境和場地條件非常適合開展龍舟運動。如今有越來越多外籍友人來到廣州南沙，在這裡相聚交流。」一場龍舟賽，為他留下了一段難忘的中國記憶。

來自毛里求斯的William。（南沙發布）

橫瀝明珠龍舟隊的趙浩賢已是第二次徵戰廣州南沙龍舟賽，他留意到今年賽場中出現了更多「新南沙人」的身影。在他看來，廣州南沙龍舟底蘊深厚，早在上世紀八九十年代便屢創佳績，他希望借賽事契機，讓這項本土傳統民俗運動代代傳承、發揚光大。

隨後鎮街組決賽中，橫瀝明珠龍舟隊一舉奪魁，賽後領隊馬斯韻與龍舟非遺代表性傳承人陳群興一同高舉冠軍獎盃，喜悅之情溢於言表：「熱愛，就會勝利！拿下這座獎盃，我們全隊都倍感欣喜。」馬斯韻透露，隊伍自今年二月便開啓常態化集訓，全體隊員始終滿懷熱忱、全力備戰。橫瀝鎮將攜手龍舟非遺傳承人，持續踐行「橫瀝飛龍，氣勢如虹」的精神，奮力守護龍舟傳統、傳承龍舟文化，讓古老民俗與拼搏精神在這片土地上生生不息。

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

玩轉體育嘉年華 消費熱潮燃動全城

賽事主陣地選址廣州南沙「城市客廳」蕉門河，串聯南沙萬達廣場、南沙環宇城等商圈與蕉門公園、南沙圖書館，推動賽事進景區、進街區、進商圈，將賽事「流量」轉化為消費「留量」。6月13日至14日同步開啓賽事嘉年華，三大特色展區各具特色，打造「文化+體育+消費」沈浸式體驗。

賽事現場首發由香港藝術家與本土企業聯合打造的「九龍扒龍舟神」文創IP，出售系列潮玩盲盒，讓龍舟文化以年輕化、潮流化的形式走入大眾生活。南沙市民廣場集中展示各鎮街好物、本土特產；南沙萬達廣場2號門廣場展銷水上運動裝備、健身器材、非遺文創等產品；冠名商鶴年堂專區與文創空間別具一格。

賽事主陣地選址廣州南沙「城市客廳」蕉門河，串聯南沙萬達廣場、南沙環宇城等商圈與蕉門公園、南沙圖書館，推動賽事進景區、進街區、進商圈，將賽事「流量」轉化為消費「留量」。

傍晚，200餘桌龍船飯在南沙市民廣場盛大開席：非遺黃閣燒肉、十九湧河鮮搭配鶴年堂特製「得勝酒」，還原地道廣府龍舟宴席風味。今年創新推出「一人食」龍船飯外賣，讓「食過龍船飯，順風又順水」的古老祝福打破圍餐壁壘，讓端午祝福傳遞到城市各個角落。

此外，廣州南沙同步推出廣州體育消費季惠民大禮包，聯動全區超百家商家聯動讓利。南沙濕地、天後宮等景區門票低至5折，水上運動基地推出7.5折體驗活動；南沙萬達、南沙環宇城等各大商圈派發無門檻消費券、餐飲8折福利；20余家星級酒店推出特惠房型與餐飲折扣，讓市民群眾體驗「看賽事、逛市集、享優惠」的端午消費新場景。

賽事設置22人龍舟與12人龍舟400米直道競速兩大項目，劃分鎮街組、專業組、公開組、菁英組、混合組五大組別。（南沙發布）

千年文脈薪火傳 龍舟精神生生不息

廣州南沙地處珠江入海口，水網密布，龍舟文化源遠流長。在南沙港灣街道的九王古廟裏，現存清乾隆四十六年（1781）《重修九王廟小引碑》，其上明確記載「九王古廟，勝跡迥殊。建自宋人，名垂邑乘」，龍舟文化代代相傳。

在南沙港灣街道的九王古廟裏，現存清乾隆四十六年（1781）《重修九王廟小引碑》，其上明確記載「九王古廟，勝跡迥殊。建自宋人，名垂邑乘」，龍舟文化代代相傳。

多年來，廣州南沙龍舟健兒屢創佳績、蜚聲內外。廣州南沙於2005年建區，而龍舟運動卻有著深厚的歷史積澱。20世紀80年代，廣州南沙女子龍舟隊接連斬獲全國女子龍舟賽冠軍、全國屈原杯第一名、香港國際龍舟邀請賽季軍，成為當時全國極具代表性的女子龍舟隊。從昔日的巾幗英姿到如今的輝煌依舊，龍舟文化早已刻入廣州南沙人的基因。

不僅如此，廣州南沙龍舟隊更是揚帆出海：2023年亮相澳大利亞達爾文國際龍舟節，斬獲標準龍總冠軍；2024年遠赴德國法蘭克福國際龍舟友誼賽，拿下專業組季軍及突出貢獻獎，向世界展示嶺南龍舟文化魅力。

2024年，南沙龍舟隊精彩亮相德國美因河畔。（南沙發布）

龍舟精神，也藏在一個個普通人的故事裏。趙浩賢今年3月在蕉門河上以龍舟舉辦特色婚禮，讓龍舟見證美好愛情；東湧鎮老教練王九根堅守龍舟事業四十一載，陪伴廣州南沙龍舟從村口河道走向國際賽場；香港青年黃穎麟紮根廣州南沙，借龍舟運動傳遞灣區同心的理念。一代代廣州南沙人接續傳承，為古老的龍舟精神賦予團結、融合、奮進的新時代內涵。

灣區青年「水空逐夢」 扁舟凌波再燃蕉門河

龍舟賽的鼓聲未遠，另一場屬於粵港澳青年的潮流動感盛宴已蓄勢待發。6月14日（星期日），2026年粵港澳大學生水空運動會將在同一片蕉門河核心景觀帶火熱開賽。賽事聚焦槳板、扁帶兩大深受青年喜愛的潮流運動，集競技性、觀賞性與互動性於一體。

包括香港科技大學（廣州）、中山大學在內的36所高校、超200名選手報名參賽，覆蓋高校青年、專業運動員及大眾愛好者。屆時，選手們將上演「水上競速、凌空起舞」的青春對決——扁帶如輕舟凌波，健兒在方寸之間展現平衡與力量；槳板破浪飛馳，盡顯灣區青年的活力與膽識。

本屆水空運動會面向市民免費開放觀賽。最佳觀賽位置位於蕉門河兩岸（萬達廣場至南沙圖書館段），與龍舟賽同款黃金視角。建議市民乘坐地鐵4號線至蕉門站，出站後步行可達。

以賽賦能強業態 揚帆築夢「運動之城」

一場精彩的龍舟盛會，是廣州南沙推進文商旅體融合、激活城市發展動能的生動縮影，也是建設「運動之城」的重要實踐。

廣州南沙國際金融島水上樂園。（南沙發布）

依託得天獨厚的濱海資源，廣州南沙大力推動水上運動產業化、規模化發展，廣州南沙國際金融島水上樂園一期建成開放、欖核鎮合生水道水上運動項目落地，水上運動綜合體、潮玩體驗項目相繼落地，龍舟、皮划艇、槳板等運動業態蓬勃發展，為廣大市民帶來豐富多元的運動休閒體驗。

廣州南沙國際金融島水上樂園。（南沙發布）

廣州南沙體育事業的精彩不止在水上運動。從全民參與的「圖南杯」廣州南沙城市足球聯賽，到深耕未來的巴黎聖日耳門學院（大灣區）核心訓練基地落子廣州南沙，再到廣州國際女子網球公開賽、ATP網球挑戰賽等國際賽事加快籌備，廣州南沙正一步步完善體育生態，讓體育活力滲透城市肌理、惠及千家萬戶，盡顯廣州南沙「運動之城」的獨特底蘊與魅力。

鶴年堂杯2026年廣州南沙龍舟邀請賽獲獎名單

🛶12人龍舟混合組

①冠軍：橫瀝明珠龍舟隊

②亞軍：東湧魅力水鄉龍舟隊

③季軍：珠江街鴻成龍舟隊

🛶12人龍舟菁英組

①冠軍：廣州體育學院南沙校友會龍舟隊

②亞軍：湘潭大學廣州校友會龍舟隊

③季軍：上海海事大學廣州校友會龍舟隊

🛶男子22人龍舟專業組

①冠軍：東莞洪梅梅沙眾成龍舟隊

②亞軍：增城南華龍舟隊

③季軍：佛山獅山獅中龍舟隊

🛶男子22人龍舟公開組

①冠軍：廣州體育職業技術大學逐浪隊

②亞軍：圖南雙擁龍舟隊

③季軍：南沙公安體協龍舟隊

🛶男子22人龍舟鎮街組

①冠軍：橫瀝明珠龍舟隊

②亞軍：南沙街龍舟隊

③季軍：黃閣鎮龍舟隊