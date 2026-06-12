2026廣州國際龍舟邀請賽6月20日開扒！　全球105支隊伍隊珠江爭霸

端午節臨近，珠江之上龍舟競渡號角再度吹響，廣州掀起一浪接一浪的龍舟運動熱潮。



11日，記者從2026年廣州國際龍舟邀請賽暨端午暑期假日促消費新聞發布會上了解到，2026年廣州國際龍舟邀請賽將於6月20日在中山大學北門廣場至廣州大橋之間的珠江河段舉辦。屆時，來自20個國家和地區的105支龍舟隊伍將揮槳爭渡，上演「速度與激情」。

2026年廣州國際龍舟邀請賽將於6月20日舉行。（羊城晚報影片截圖）

更值得一提的是，廣州打造的全新龍舟IP賽事——廣州龍舟超級聯賽將於下半年亮相。既聚焦本土頂尖隊伍競技比拼，也面向粵港澳大灣區範圍內的企業、高校、社會組織、民間俱樂部，廣泛吸納各地龍舟愛好者參與，是一場全民性的龍舟賽事。

王牌賽事，百舸爭流

作為廣州體育賽事的重要名片，廣州國際龍舟邀請賽已走過40載，成為嶺南地區規模最大、影響最廣的龍舟盛會之一。

今年的廣州國際龍舟邀請賽設一個比賽項目、兩個表演項目。其中，比賽項目為22人龍舟600米直道競速，設男子公開組、女子公開組、男子國際組、大學生組4個組別。兩個表演項目為彩龍和傳統龍舟，展示獨具魅力的嶺南傳統文化。

026年廣州國際龍舟邀請賽將有來自20個國家和地區的105支龍舟隊伍。（羊城晚報影片截圖）

截至目前，比賽吸引來自廣州各區、省內外兄弟城市、港澳地區、國外和駐穗使領館、商協會共105支龍舟隊伍，來自20個國家和地區的3800餘名運動員報名參賽。

據悉，賽事組委會將進一步優化觀賽服務，除了繼續在比賽河段的南岸（中山大學北門一側）設置觀眾區外，還將北岸彩龍下水碼頭東移200餘米處拓展觀賽空間，拉長彩龍展示動線。同時，賽事期間將增設第二觀賽現場，市民遊客即使不在臨江沿岸，也能擁有氛圍感拉滿的觀賽體驗。

組委會積極推進文商旅體融合，開展各項賽事推廣活動。6月13日至14日將在正佳廣場舉辦主題推廣活動，6月20日比賽當天將在二沙島文立方廣場舉辦龍舟賽嘉年華。此外，組委會將在岸上增設賽事歷史文化展區，供市民遊客遊玩打卡。

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全新賽事，滿城狂歡

發布會還透露，廣州全新創辦的城市級龍舟IP賽事——廣州龍舟超級聯賽（以下簡稱「廣州龍超」）將於下半年亮相。該賽事以龍舟為紐帶，推動傳統龍舟活動從端午民俗向常態化、品牌化、產業化發展，在賽事安排上體現有三大特色：

1. 賽程周期長。「廣州龍超」計劃於7月至11月舉辦，其中7月至10月為積分賽階段，11月舉辦年度總決賽。

2. 場地覆蓋廣。「廣州龍超」初定4個分站賽場：越秀區麓湖、海珠區黃埔湧、白雲區白雲湖、黃埔區長洲島新擔湧。分站賽場聯動中心城區、輻射周邊，實現資源優勢互補、賽事均衡佈局、便於市民群眾就近觀賽。

3. 組別差異化。賽事設「廣州龍王組」和「灣區龍騰組」兩大組別。「廣州龍王組」聚焦本土頂尖隊伍競技比拼，由全市11個行政區按照統一標準和規範流程選拔推薦區級精英隊伍參賽，具有較強的競技性；「灣區龍騰組」則面向粵港澳大灣區範圍內的企業、高校、社會組織、民間俱樂部，廣泛吸納各地龍舟愛好者參與，具有廣泛的社會參與性。



「廣州龍超」將以賽事為契機，構建「龍舟+文旅、+商業、+非遺、+產業」的融合發展新模式，串聯城市地標、嶺南美食、文創產品、特色商圈，打造「觀賽+旅遊+消費」一站式體驗。同時，積極推動形成「一區一龍舟品牌」的發展格局，培育壯大賽事運營、文創開發、水上運動等相關產業鏈，力爭把「廣州龍超」培育成為又一張城市體育名片，有效實現龍舟運動長效化、產業化發展，更將賦能廣州國際體育賽事中心、國際消費中心城市建設提質增效。

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