連接深中通道　廣州南沙⇄香港｢1小時生活圈｣　免稅減稅吸港人港企

在國家加快推進粵港澳大灣區建設、深入實施《南沙方案》的戰略背景下，廣州南沙作為立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台，正持續深化與香港的全方位合作。



6月12日，「來南沙 創未來」廣州南沙城市形象（文旅資源）香港專場宣介會在香港會展中心順利舉辦。本次活動由廣州市南沙區文化廣電旅遊體育局主辦，緊扣國家戰略部署與粵港融合發展導向，聚焦文旅、商貿、濱海經濟、演藝賽事等核心領域，全方位展現南沙戰略價值與投資機遇，吸引近百位香港文旅企業、旅行社代表及行業嘉賓參會，現場互動熱烈、合作意向高漲。



錨定戰略定位 打造粵港合作「強磁場」

廣州南沙區地處粵港澳大灣區地理幾何中心，方圓100公里覆蓋大灣區全部11座城市，疊加國家級新區、自貿試驗區、粵港澳全面合作示範區政策賦能。隨着深中通道通車，南沙與香港「一小時生活圈」加速成型，為粵港文旅、商貿、文創等產業協同築牢區位根基。

「南沙不僅是廣州的南沙，更是大灣區的南沙、面向世界的南沙。」廣州市南沙區委常委、宣傳部部長歐陽健華在致辭中表示，南沙始終立足國家戰略大局，主動對接香港「十五五」規劃，依託自身產業基礎與開放場景，助力香港鞏固國際金融、航運、商貿中心地位，強化創新科技、文化藝術等新興中心建設，攜手打造灣區合作典範。

當前，南沙正深入實施「五港連動」發展策略，加快建設開放、科創、產業、人才、宜居「五大高地」，以更大力度推進與香港規則銜接、機制對接，為兩地企業合作提供廣闊空間與堅實保障。

歐陽健華介紹，南沙將與香港業界深化務實合作，攜手打造「一程多站」灣區精品旅遊線路，聚焦郵輪經濟、濱海度假、演藝賽事、數字文創、研學康養等領域，共建標誌性產業項目，深化穗港青少年研學互訪、文創人才聯合培養及非遺傳承合作等，讓兩地文旅合作持續煥發活力。

聚焦資源政策 激活文旅產業「新引擎」

推介環節幹貨滿滿，南沙區文化廣電旅遊體育局推介專員施婷婷以政策、生態、IP三大亮點，全方位展現文旅產業發展優勢。

政策紅利精準賦能，誠意十足。南沙對落戶三個先行啟動區的鼓勵類文旅企業減按15%稅率徵收企業所得稅，香港居民個人所得稅稅負超香港部分予以免徵；出台文化產業專項扶持政策，聚焦演藝賽事、文創開發、影視生態等領域給予真金白銀獎勵；「金融30條」推動跨境徵信互認、資產轉讓，為港企港人提供全週期服務，全力打造港澳企業投資「首選地」。

生態資源得天獨厚，景致多元。依託超195公里海岸線，南沙構建起「南部看海觀鳥品河鮮，北部登山賞花探非遺，中部遊船潮玩Citywalk」的獨特文旅格局。天後宮的濱海風情、大灣區中央濕地公園的生態野趣、東湧水鄉的嶺南韻味相映成趣，形成山海湖田城共融的生態文旅體系。

頂流IP持續出圈，消費活躍。南沙已承辦全運會武術套路比賽、WTA廣州國際女子網球公開賽等重磅賽事，擁有大灣區文化體育中心等一流場館；五月天演唱會、草莓音樂節、粵港澳大灣區燈會等頂流IP累計吸引超180萬人次參與，其中粵港澳大灣區燈會兩屆接待遊客近120萬人次，成為灣區文旅消費新標桿。

深化多維連動 共繪融合發展「新圖景」

本次宣介會以「南沙平台+香港通道」為核心，區直部門、鎮街、國企集中亮相，全方位展現南沙產業優勢與合作方向，推動兩地合作從「點狀突破」邁向「系統集成」。

南沙經濟技術開發區商務局聚焦商貿合作，重點推介跨境電商、轉口貿易、供應鏈金融等領域機遇，助力打造大灣區新興消費目的地；港灣街道展示郵輪母港、遊艇會等高端配套，推進粵港澳遊艇自由行便利化通關，誠邀共建世界級濱海旅遊目的地；大崗鎮帶來先進製造與生態文旅融合場景，歡迎香港資本賦能產業升級；南沙資產經營集團推介燈會IP與演藝資源，期待連動香港影視製作、國際傳播渠道，共同講好灣區故事。

現場非遺文創吸睛十足，香雲紗飾品、南沙夜光地圖、疍家帽等特色展品，將傳統工藝與現代創意融合，不少香港旅行社代表當場表達合作意向。互動抽獎環節送出南沙文旅大禮包，現場氛圍熱烈融洽。

與會香港企業代表紛紛表示，南沙戰略定位清晰、政策紅利密集、產業生態完善，是香港企業拓展內地市場、鏈結全球資源的優質平台，期待在郵輪旅遊、文創開發、會展經濟、人才交流等領域開展實質合作。

立足「十五五」開局新起點，南沙將持續深耕國家戰略使命，以更大力度深化與香港在文旅、商貿、科創、民生等領域合作，推動規則銜接、資源共享、優勢互補，攜手構建「香港研發、灣區轉化；全國市場、香港出海」的閉環生態，共譜粵港澳全面合作新篇章。