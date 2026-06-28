深圳地鐵13號線北延段周日通車　深圳灣口岸45分鐘直達光明城

地鐵13號線二期（北延）今日（6月28日）通車，吸引了大批前來搶先體驗的市民乘客。二期北延段開通後，串聯南山、寶安、光明三大行政區，從光明科學城至深圳灣口岸的通行時間僅需約45分鐘。



該線路還同步預留了與東莞地鐵銜接條件，未來有望將進一步實現深莞兩地軌道交通互聯互通。圖為調試的13號線列車。（深圳新聞網）

深圳13號線工程示意圖。（深圳發佈）

13號線是深圳中西部地區南北向骨幹線路，包含一期和二期工程。一期工程南起深圳灣口岸站，北至上屋站，已於2025年12月28日實現貫通運營。

13號線二期北延段起自上屋站，終至光明區李松蓢站，全長19.25公里，共設11座地下車站，分別為紅坳公園站、光明城站、德雅路站、鳳凰城站、月亮路站、將圍站、新莊站、公明廣場站、上村站、下村站和李松蓢站。

地鐵13號線二期（北延）今日（6月28日）通車，吸引了大批前來搶先體驗的市民乘客。（深圳特區報）

地鐵13號線二期（北延）今日（6月28日）通車，吸引了大批前來搶先體驗的市民乘客。（深圳特區報）

據《第一現場》霸道哦，深圳市城市軌道交通13號線二期北延段（上屋站-李松蓢站）已於今天（6月28日）上午11點18分正式開門迎客，不少市民冒雨前來體驗新車站。

有市民表示地鐵開通後交通更加便利，「我很開心的是，地鐵開通後，從南山到光明會方便很多。」「我家住寶安松崗，在南山上班，休息日特地來打卡。我覺得新線的開通對於我工作和出去玩，都多了一些選擇。」

地鐵13號線二期（北延）今日（6月28日）通車，吸引了大批前來搶先體驗的市民乘客。（第一現場）

二期北延段開通後，串聯南山、寶安、光明三大行政區，從光明科學城至深圳灣口岸的通行時間僅需約45分鐘。此外，該線路還同步預留了與東莞地鐵銜接條件，未來有望將進一步實現深莞兩地軌道交通互聯互通。

13號線二期北延段起自上屋站，終至光明區李松蓢站，全長19.25公里，共設11座地下車站，圖為紅坳公園站。（深圳發佈）

紅坳公園站緊鄰深圳市中醫院光明院區，是深圳首批基於內支撐體系下的裝配式車站。（深圳發佈）