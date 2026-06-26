中國超算｢靈晟｣奪全球榜首 　深圳科技再揚威　16年性能飆2000倍

6月23日，在德國漢堡的ISC 2026大會上，中國「靈晟」系統以2.198 Exaflops登上TOP500全球超算榜首。據悉，這是繼2017年「神威·太湖之光」之後，中國超算再次奪冠。值得注意的是，「靈晟」系統來自深圳，而深圳也非首次在超算領域大展身手了。



2010年，國家超級計算深圳中心一期主機「曙光6000」以1271萬億次/秒奪得世界第二；今年，「靈晟」以超200億億次/秒登頂全球第一。時隔近16年，深圳超算實現了從千萬億次到二百億億次的近2000倍性能跨越。



「靈晟」超級電腦。（國家超級計算深圳中心）

深圳雙基地佈局形成兩級算力梯隊

內媒《深視新聞》報道，據公開資料顯示，深圳超算一期西麗湖+二期光明科學城雙基地佈局，形成了千萬億次+ 2E級（每秒二百億億次）兩級算力梯隊，是國內唯一同時具備兩套頂級算力系統的國家級超算中心，地處粵港澳大灣區科創核心，坐擁得天獨厚的產業協同優勢。

國家超級計算深圳中心。（官網）

過去幾年，面對美國在高端晶片的持續打壓，中國超算選擇「蟄伏」，在科研、工業、人工智能等真實場景里持續迭代。今年4月，「靈晟」九大領域應用成果首度公開。遙感、材料、生信、氣象、藥物、石油勘探、AI、生命科學、電磁仿真九大領域，多項成果直擊產業痛點。

6月23日，在德國漢堡的ISC 2026大會上，「靈晟」系統以2.198 Exaflops登上TOP500全球超算榜首。根據TOP500榜單，美國以162套上榜系統數量居首；日本44套、德國41套緊隨其後；中國雖然只有30套上榜，但「靈晟」以2.198 Exaflops實測算力登頂全球單台第一，這不只是一台機器的勝利，更是一條技術路線的勝利。

深圳超算中心曙光星雲超級計算機。（廣州日報）

「神威·太湖之光」。（新華網）

「靈晟」登頂：純CPU架構提供超算建設新思路

中國超算「靈晟」時隔9年登頂全球榜首 純CPU設計跑贏美國制裁

中國超算重新站上全球公開賽場，關鍵不只在算力夠強，更在於「靈晟」實現了從底層硬件到基礎軟件的全棧自主。「靈晟」選擇了用純CPU架構，把所有計算能力「擰成一股繩」，疊加自研的LX2CPU和首顆國產HBM高帶寬內存，數據傳輸速度快了整整10倍。這套架構雖然在全球範圍內是小眾路線，卻為晶片受限的國家提供了一套不依賴GPU、完全可自主可控的超算建設新思路。

國家超級計算深圳中心主任、「靈晟」系統總設計師盧宇彤。（國家超級計算深圳中心）

此外，在協同方面，自主設計的靈啟高速互連網絡，可支持200萬個端口、10萬節點的超大規模組網。採用「全液冷」模式也讓能效比遙遙領先，真正實現了「又快又省電」。