深圳女登梧桐山突昏迷抽搐　直升機送院證患熱射病致腦損傷

近日，深圳一名女子在梧桐山登山時因高溫中暑，突發熱射病昏迷抽搐，疑致腦損傷。深圳消防部門調派直升機救援，經搶救，女事主已清醒，但存在熱射病導致的腦損傷問題，仍在深切治療部觀察。



《荔枝新聞》報道，因山地陡峭，救護車無法上山，消防部門調派直升機救援，將女事主緊急送院。

深圳一名女子在梧桐山登山時因高溫中暑，深圳消防部門調派直升機救援。（影片截圖）

患者送到醫院時仍處於抽搐昏迷狀態。（影片截圖）

深圳市人民醫院急診醫學中心主治醫師呂文表示，女患者送到醫院時仍處於抽搐昏迷狀態，屬於重度熱射病，用冰鹽水為她補液降溫後，立即將她送到深切治療部觀察。經搶救，該患者已清醒，但存在熱射病導致的腦損傷問題，目前仍在治療當中，病情穩定。

醫生提醒，夏季登山務必做好防暑，要及時補水，備好解暑藥。夏季登山務必做好防暑，補水、備好解暑藥。熱射病是最嚴重的中暑類型，與普通中暑有本質區別，死亡率極高。

深圳市人民醫院急診醫學中心主治醫師呂文表示，患者存在熱射病導致的腦損傷問題，仍留醫ICU。（影片截圖）

據深圳120調度數據顯示，今年以來，深圳120已派救護車上梧桐山接各類傷病患者達126人次。單計5月下旬，深圳已有48人因中暑需要120急救。

深圳市急救中心介紹，中暑是高溫環境下機體因熱平衡或水鹽代謝紊亂等引發的一種以中樞神經系統或心血管系統障礙為主要表現的急性疾病。當長時間處於高溫下，人體產熱和散熱失去平衡，導致體溫調節障礙，汗腺功能衰竭，人就會中暑。

其中，最危險、最嚴重的中暑是熱射病，死亡率超過50％。其典型症狀是體溫超過40℃，患者會有行走不穩、意識不清、頭昏目眩、言語不清、抽搐、嘔吐等症狀。當體溫超過40℃時，會對大腦造成不可逆的傷害，導致腦細胞大量死亡。

深圳市急救中心提醒，急救時要避免用酒精擦身，禁止強行喂水及禁止用棉被包裹「捂汗」。應盡快為患者降溫，例如躲避炎熱環境、吹風、用凍水沖涼或浸泡等，避免因高溫對大腦造成損傷，同時盡快送院接受治療。