港澳藥械通｜內地首採用177Lu核素療法　西班牙直送廣州救罕見病

胃腸胰神經內分泌腫瘤在2023年被納入中國第二批罕見病目錄，目前全國現存患者超30萬，患者常常出現低血糖、腹瀉、腹痛等症狀，極容易被誤診，且不少患者發現時已是晚期，往往錯失手術治療時機，需要依賴全身性藥物治療。



而如今，在美國、歐盟、澳大利亞等多地已應用多年的鑥[177Lu]奧索度曲肽注射液（177Lu-DOTATATE）精準靶向放療治療方法已正式走入中國內地。9月28日，記者在暨南大學附屬第一醫院召開的內地首例 177Lu-DOTATATE 放射性配體臨床治療案例新聞發佈會獲悉，依託「港澳藥械通」政策，鑥[177Lu]奧索度曲肽注射液於近日正式引入廣州。

「港澳藥械通」藥房。（微信公眾號＠中央政府駐港聯絡辦）

就在9月15日，一位63歲的腸神經內分泌腫瘤復發轉移患者在暨南大學附屬第一醫院接受了這一治療，成為中國內地的首次臨床應用。

177Lu-DOTATATE是一種針對生長抑素受體的放射性配體治療藥物，能夠把放射性核素輸送到腫瘤病灶，實現腫瘤靶向內照射，有臨床試驗數據顯示，使用這一方式治療的患者無進展生存期相比對照組有顯著提升，「通俗來說，這是一種精確的‘無人機武器’，能夠精準識別神經內分泌腫瘤細胞，並將放射性核素遞送至腫瘤內部，減少對周圍正常組織的損傷。」暨南大學附屬第一醫院院長鄭小飛介紹。

記者瞭解到，本次接受鑥[177Lu]奧索度曲肽注射液治療的患者陳先生（化姓）在2022 年確診腸神經內分泌腫瘤，先後完成根治手術與奧曲肽藥物治療，後續復查出現腫瘤復發轉移。對此，暨南大學附屬第一醫院神經內分泌腫瘤MDT團隊在梳理患者病史與診療情況後，借助核醫學生長抑素受體 PET/CT分子影像前沿新技術，確認腫瘤存在對應靶點，綜合評估後判定患者符合這一治療條件。

陳先生在9月15日完成治療，經院內觀察評估後出院，醫院核醫學科主任王璐表示，後續將持續隨訪，依據療效調整後續診療方案。

據悉，相比傳統治療手段，177Lu-DOTATATE打通了「診斷治療評估」 ，實現核醫學診療一體化，「治療前依靠 PET/CT分子影像摸清全身腫瘤分布、判斷靶點表達篩選適合治療的患者，治療階段藥物順著同一靶點將放射性核素定向輸送至腫瘤，治療結束後再通過核醫學顯像，觀察藥物分布，完成療效與安全性評估，整套診療圍繞同一個分子靶點開展，實現對腫瘤從識別到精準打擊。」暨大附一院醫學影像部主任、核醫學學科帶頭人徐浩介紹。

此外，核醫學科聯合肝膽外科、消化科、血液科、藥學部以及相關職能部門，把患者篩選、術前評估、放射性藥物管控、治療實施、輻射防護、長期隨訪等各個環節規範化，「這項新技術的順利實施是多學科協同保障的成果。」醫院副院長楊景哥說道。

值得一提的是，記者在發佈會現場獲悉，本次治療使用的藥物從位於西班牙薩拉戈薩的工廠出發，後經馬德里起飛的航班運輸至廣州，從離開工廠到進入暨大附一院全程總運輸時長僅51小時。由於鑥[177Lu]奧索度曲肽注射液有效性自生產完成起嚴格限定為72小時，因此，正是得益於陸運、航空、海關清關到醫院驗收入庫各個環節流暢的配合，患者得以在最佳輸注窗口期（52小時）完成治療。

177Lu-DOTATATE的開展是暨大附一院核素治療版圖持續擴容的縮影，實際上，此前醫院就已創下不止一個「第一」，除了本次的「內地首用」，醫院在釔90樹脂微球治療肝臟腫瘤總例數位居全球單中心年治療量第一，在今年有望突破300例。鄭小飛介紹，醫院的核素治療病種已經從傳統甲狀腺疾病拓展到肝癌、前列腺癌、神經內分泌腫瘤等多個領域，此次新療法落地進一步完善該院分子影像、靶點篩選、精準治療到療效評價的完整體系，豐富神經內分泌腫瘤患者的治療選項。

作為 「港澳藥械通」 指定醫療機構，暨大附一院正持續引進海外先進藥械技術，覆蓋骨科、神經內科、心血管疾病、肥胖代謝外科等多個學科領域，鄭小飛介紹，醫院還同步開展真實世界研究，夯實國際化診療服務能力，「未來將繼續用好政策紅利，推動更多國際前沿核素治療技術規範落地」。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

