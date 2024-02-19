「港澳藥械通」3月起實施市場調節價　推動灣區醫療資源互通互聯

廣東省醫療保障局官方網站18日發布《廣東省醫療保障局關於做好「港澳藥械通」醫療服務價格項目有關工作的通知》（下稱《通知》），明確提出「港澳藥械通」醫療服務價格項目經備案後實施市場調節價，患者以自費單獨結算，並鼓勵相關藥品及醫用耗材進行帶量採購。 《通知》自3月1日起實施，效期5年。



根據《通知》，「港澳藥械通」醫療服務價格項目實行省級備案、屬地監管，備案「港澳藥械通」醫療服務價格項目和價格由指定醫療機構參考境外地區成熟做法，遵循公平、合法和誠實信用的原則自主決定，不以現有項目加收項的形式立項。 「港澳藥械通」醫療服務價格項目經備案後實施市場調節價。

《通知》明確，「港澳藥械通」醫療服務價格項目在指定醫療機構使用。衛生健康部門確定的指定醫療機構備案後的「港澳藥械通」醫療服務價格項目可在本機構中使用，不納入廣東省基本醫療服務和市場調節價服務價格項目目錄管理，由醫療機構和患者按自費單獨結算。

《通知》也鼓勵「港澳藥械通」藥品和醫用耗材在平台上採購。鼓勵指定公立醫療機構使用納入「港澳藥械通」的藥品和醫用耗材透過採購平台採購。發揮集團採購規模效應，支持以區域聯盟、醫院聯合等方式進行帶量採購，實施梯度價格、量價掛鉤，建構市場主導、多方參與的「港澳藥械通」藥品及醫用耗材的價格形成機制。

「港澳藥械通」指大灣區內地9市指定醫療機構可使用臨床急需、已在港澳上市的藥品或醫療器械，推動大灣區醫療資源互通互聯。