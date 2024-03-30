3月29日，經廣州海關所屬越秀海關檢驗合格，3套享受「港澳藥械通」政策的無導線心臟起搏器順利辦結進口通關手續，不久後將運往中山大學孫逸仙紀念醫院投入臨床使用。這是全國首批通過「港澳藥械通」進口的心臟起搏器，將為內地患者獲得心臟起搏器提供更多樣的選擇和更便利的途徑。



據悉，「港澳藥械通」政策是經國務院授權，允許臨床急需、還未在內地上市但已在港澳上市的藥品，以及臨床急需、港澳公立醫院已採購使用、具有臨床應用先進性的醫療器械，經廣東省人民政府批准後，可在粵港澳大灣區內地符合條件的醫療機構使用的一項政策。

全國首批「港澳藥械通」進口心臟起搏器在廣州順利通關。（網絡圖片）

「港澳藥械通」政策實施以來，已發佈6批粵港澳大灣區內地臨床急需進口港澳藥品和醫療器械目錄，覆蓋廣州、深圳、中山等地市的19家指定醫療機構。據統計，今年以來，廣州海關已累計監管進口臨床急需港澳藥械超40批次，貨值超2230萬元，同比分別增長1.8倍和8.3倍。

內地對心臟起搏器的需求日增

「近年來，內地患者對於心臟起搏器的需求越來越大，廣州已成為華南地區心臟起搏器植入手術最多的城市。此次通過『港澳藥械通』引入的這款無導線心臟起搏器具有體積小、併發症更少等優點，能更好改善患者的體驗，提高患者術後的生活質量。」華潤廣東醫藥有限公司總經理霍佩瓊介紹，「預計今年全年將通過『港澳藥械通』從廣州通關進口30套到50套左右的心臟起搏器。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

