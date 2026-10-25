新皇崗口岸｜玩遍地鐵7號線8大景點　華強北尋寶洪湖公園賞落羽杉

新皇崗口岸來了，全新的「合作查驗、一次通行」模式，將過關時間大幅縮短至5分鐘，北上體驗進一步升級。



過關後，地庫二層直接連接深圳地鐵7號線，旅客無需再轉乘接駁巴士。7號線沿線集文化古迹、地道美食與購物娛樂於一身，今次精選8大人氣景點，帶你從口岸出發，食買玩一日玩盡。



華強北站：華強北商業街 全球科技尋寶地

華強北電子世界有「中國電子第一街」之稱，不單吸引本地人，連外國遊客都慕名而來，購買高科技產品。（視覺中國/當代中國授權）

從皇崗口岸站上車，先搭往太安方向，第一站來到華強北站。享有「中國電子第一街」美譽的華強北，約1.5平方公里內匯聚超過11.5萬家店鋪，是全球最具影響力的電子產品集散中心之一。

華強北電子世界最熱銷的產品，包括AI眼鏡、AI手錶、AI翻譯機、AI音響、AI外骨骼穿戴設備等等，無奇不有，每天都吸引不同遊客前來。（視覺中國/當代中國授權）

這裏坐擁35個專業市場，涵蓋手機配件、電腦硬件至最新潮流數碼產品，近年更成為AI眼鏡、無人機、AI翻譯機等「科技廣貨」的首發地。除了電子市場，華強北還延伸出餐飲、潮玩、科技體驗等多元消費場景，拖着行李箱「掃貨」的外國客商隨處可見，是科技愛好者尋寶的必去之地。

筍崗站：萬象食家 深圳「美食大本營」

從華強北站搭一個站，便抵達筍崗站，該站A出口直達萬象食家。這是深圳首個以市集為主題的商業綜合體，由華潤萬象生活開發運營。

萬象食家共有8層，滙聚了超過90家餐飲品牌，環境舒適，消費水平豐儉由人。（網上圖片）

商場內最吸睛的是佔地達4萬平方呎的盒馬鮮生旗艦店，有大批新鮮海鮮、當季水果可供挑選，更有每日現場即製的麻糬波波和爆漿瑞士卷等人氣手信。這裏齊集多間榮獲黑珍珠及米芝蓮推薦的餐廳、網紅茶飲與正宗潮汕火鍋，是7號線沿線的美食大本營。

萬象食家的中庭仿佛懸浮盒子，設計獨特。（網上圖片）

從皇崗口岸乘地鐵約15分鐘即可直達該處，可以在這裏吃完午餐後再起行。

洪湖站：洪湖公園 夏日賞荷 秋冬賞落羽杉

離開筍崗站，往太安方向兩個站便到洪湖站。洪湖公園是深圳老牌荷花主題公園，每年6至7月荷花賞期間，百萬朵荷花亭亭綻放，是市內最壯觀的賞荷勝地。

秋冬季節，洪湖公園落羽杉是不可錯過的盛景。（洪湖公園）

入秋之後，木芙蓉與落羽杉接力登場。木芙蓉的最佳觀賞期為10月下旬至11月初，洪湖公園正是官方推薦的觀賞地點之一，沿湖花影與水色相映，別具秋日意境。至於落羽杉，最紅時節落在12月至1月，園內擁有華南地區規模最大的落羽杉群落，通常12月底開始轉紅，美景一直延續至次年2月。這段時間前來，湖面倒影如畫，漫步其中，盡是秋冬詩意。

洪湖公園綠化率達95%，芙蓉亭、晨曦亭等亭台點綴湖面，南區的紅蓮、落羽杉與白鷺構成「三棲畫廊」。（洪湖公園）

田貝站：翠竹公園 深圳唯一竹主題公園

洪湖站下一個站，便來到田貝站。翠竹公園是深圳唯一以竹為主題的公園。園內植被以人工種植的竹林為核心，竹影斑駁，清幽涼爽。

翠竹公園內竹類達102種、逾1萬叢，以紫竹、斑竹、方竹、琴絲竹最享負盛名。涼亭與竹樹，紅瓦綠葉相映成趣。（小紅書@周獄瞳）

全園沿途分布竹林幽徑、竹類浮雕及科普展示，既能觀賞竹子，又能學習知識。山頂還設有觀景台可遠眺羅湖街景，被遊客稱為市內竹類「大觀園」。園區還有自然形成的流浪貓聚集區域，故又有「喵喵山」之稱，是鬧市中一處安靜的放空之地。

翠竹公園內長期有流浪貓流連，有「百步一貓」之說，「喵喵山」之名不脛而走。（小紅書＠安妮小姐）

皇崗村站：水圍1368文化街區 24小時食買玩

1368年水圍村莊氏先祖從福建遷徙至此建村，街區因而得名。這裏雲集潮汕撈麵、順德糖水等小吃，騎樓間手作店與清吧林立。（視覺中國/當代中國授權）

逛完太安方向的四個景點後，返回皇崗口岸站，轉乘往西麗湖方向，第一站來到皇崗村站。水圍1368文化街區由有600年歷史的水圍村重建而成，以莊氏遷徙水圍的1368年命名，由35棟統建居民樓及8,000平方米街區改造而成。

水圍1368由35棟民居樓宇組成，以七色外牆區分，樓下商舖、樓上人才公寓，商住融合。（視覺中國/當代中國授權）

街區保留廣府風情的騎樓建築，雲集餐廳、酒吧、Cafe、甜品店、手作店等小店，白天享受充滿生活氣息的美食街，夜晚則可體驗霓虹燈下的微醺夜生活，有深圳版「九龍城寨」之稱。這裏緊鄰口岸，配合24小時通關，玩到凌晨也不怕。

沙尾站：新洲河碧道 福田「水上威尼斯」

從皇崗村站往西麗湖方向再坐兩個站，便到沙尾站。從該站B出口步行約8分鐘，就能到達新洲河碧道，這是一條治癒系河畔步道，被網友稱為福田CBD隱藏的「水上威尼斯」。這裏河水清澈，兩岸綠樹成蔭，建築倒映在水中，安靜又愜意。

新洲河碧道全長7.8公里，其中空中棧道是必到之處。棧道離地約3至6米，既避免干擾河岸生態，亦提供俯瞰河流與城市的獨特視角。（視覺中國/當代中國授權）

最推薦的拍照機位包括民國紅磚廊橋、水上棧道、可與深圳平安金融中心合影的觀景平台，以及拐角長椅和河畔綠道。建議下午4至6點前往，光線最柔和，能拍出通透感十足的城市風景，是繁華鬧市中一片難得的靜謐綠洲。

新洲河遠眺福田CBD，平安金融中心大樓盡收眼底。（網上圖片）

深雲站：深雲谷輕鬆直達市中心森林瀑布

深雲谷位處深雲文體公園網球場後方，根據公園門口的指示牌走進去，很快就能看到瀑布。（視覺中國/當代中國授權）

離開沙尾站，來到深雲站。從深雲站C出口轉乘B742公交兩站，或步行約十至十五分鐘即達深雲文體公園，公園內有深圳市中心罕見的森林瀑布——深雲谷瀑布。

深雲谷瀑布從塘朗山南麓傾瀉而下，達五、六十米高，水幕撞擊岩石，水霧騰起，站在棧道上，涼意撲面而來，是城市中難得的自然美景。（小紅書＠雅煾）

沿200米無障礙棧道前行，再拾級而下，不到5分鐘就能看到瀑布，完全不用爬山。棧道兩旁樹蔭覆蓋率超過80%，基本曬不到太陽。站在瀑布旁邊，水聲轟隆，涼意從頭灌到腳，是盛夏避暑的絕佳去處。看完瀑布還可沿樓梯往上走到深雲谷溯溪點，溪水清可見底，適合一家人一起玩水，也適合年輕人享受漫活一刻。

西麗湖站：深圳野生動物園 國家4A旅遊區 有熊貓莊園

深圳野生動物園航拍全景。（視覺中國/當代中國授權）

7號線西麗湖方向的終點站，是本次行程的壓軸景點。深圳野生動物園佔地超過60萬平方米，是國家4A級旅遊景區，園內飼養超過300種、近萬隻野生動物，西麗湖站B出口可直達。

深圳野生動物園擁有華南虎、金絲猴、東北虎等珍稀動物。熊貓莊園內有大熊貓，設有室內外活動區，建議上午觀賞最佳。（視覺中國/當代中國授權）

園區開放時間為上午9時30分至下午6時。一心去動物園的話建議提早出發，趁上午動物最活躍時先遊覽食草動物區和熊貓莊園。園內還設有投餵車體驗和大型動物歌舞劇表演，適合一家人同遊，是7號線沿線最具人氣的親子景點。

總結以上景點，8大景點沿7號線按照先後次序串聯，可以往太安方向玩華強北、萬象食家、洪湖公園、翠竹公園；折返皇崗口岸站後再往西麗湖方向，則有水圍1368、新洲河碧道、深雲谷瀑布和深圳野生動物園可選擇。整條路線覆蓋文化街區、地道美食與購物娛樂，從口岸出發，享受「通關即玩」深圳遊。

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