外籍客廣州坐的士遭｢狂劏｣　司機多收600蚊涉詐騙拘留7日兼被炒魷

外籍旅客在廣州乘搭的士慘遭「狂劏」。一名外籍乘客早前在廣州白雲機場乘搭的士前往廣州南站，豈料抵達後司機索要比正常價格多出600元人民幣的車費。外籍客憤而報警，警方調查後，於本月1日將涉嫌詐騙的的士司機處以行政拘留7日，司機亦被所屬車行解僱。



白雲機場的士司機涉詐騙外籍客600元。（南方都市報）

據《南方都市報》報道，廣州市交通運輸局2日發布執法通報指，涉事司機阮某隸屬廣州市白雲出租汽車集團，駕駛車牌為「粵AE***57」的的士。

早前阮某在白雲機場T2客運大樓的士上客點接載一名外籍旅客前往廣州南站。到達目的地後，阮某向乘客索取高價車費，實收車費比正常價格超出約600元。

廣州白雲機場（深圳衛視）

外籍乘客於10月22日報案。公安機關於11月1日以涉嫌詐騙，對阮某處以行政拘留7天的處罰。

廣州市交通運輸局表明，依法對阮某違規收費的違規營運行為立案處罰，並要求企業內部嚴格問責，將事件全行業通報。涉事車行亦已將阮某解僱。