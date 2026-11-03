廣州8歲女童遭男同學衝撞倒地　頭骨碎裂腦死亡　父控校方延誤

內媒《荔枝新聞》報道，10月21日，廣州花都區培新學校，一名8歲女童琦琦（化名）遭同桌男生小盧（化名）撞倒。手術次日，琦琦出現腦死亡，醫藥費已累積到十多萬元。琦琦父親質疑校方未及時撥打急救電話，孩子被接上救護車時距離被撞已過去了1小時。目前，當地警方已經介入調查。



琦琦。（荔枝新聞）

據報道，事發於課間活動時間，三年級男生小盧在操場跑步時，以百米衝刺的速度將同桌女生琦琦撞倒。琦琦爸爸稱，警方調查學校閉路電視畫面顯示，孩子被撞倒時是後腦着地，臉部有明顯瘀青。事發五分鐘後，才有老師發現琦琦受傷，將其送到醫務室，並通知家長。在家長的要求下，學校才撥打120急救電話，等琦琦被接上救護車，距離被撞已過去了1小時，錯過了最佳救治期。

琦琦送醫後，醫院判定為腦出血，頭骨碎裂。手術後第二天下午，醫院通知孩子出現腦死亡。目前，琦琦已在醫院ICU病房住了整整13天，被醫院正式判定腦死亡，醫藥費已累積到十多萬元。

診斷書。（荔枝新聞）

琦琦。（荔枝新聞）

琦琦爸爸表示，事發後，撞人者小盧家長選擇迴避，僅說過一句道歉，拿出1萬7千元醫藥費，此後再無音信。校方動用學校教育基金墊付了部分醫療費用，但始終未承認過管理、救助失職，也沒有主動提出賠償方案。

培新學校曾校長稱，琦琦被撞倒後剛開始意識還比較清醒，然而琦琦爸爸並不認同，他說：「等我去的時候，我就發現我女兒已經昏迷，嘴角有流血，鼻孔有血跡。這一小時內學校沒有做任何的救治動作。」

校長表示，事發後，已有專人與家長進行對接，會依法依規去協商處置，目前全力保障學生的救治。目前，當地警方已經介入調查。