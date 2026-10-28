廣州屋苑近300戶玻璃自爆　業主憂幼童墮樓　發展商稱過保卸責

綜合內媒報道，廣州從化時代印象屋苑有多名業主反映，家中的玻璃頻繁自爆。據粗略統計，約有300戶業主家中出現玻璃自爆情況。涉事屋苑物業管理公司稱，因為已過保養期，發展商一概不管。《法治日報》引述律師觀點稱，保養期不等於質量免責期，不代表保養期過後，房屋先天質量缺陷就一筆勾銷。



廣州有屋苑近300戶玻璃自爆。（廣東廣播電視台）

廣州有屋苑近300戶玻璃自爆。（廣東廣播電視台）

據廣東廣播電視台報道，廣州從化區時代印象屋苑多名業主反映稱，他們家裏的玻璃頻繁自爆，存在嚴重安全隱患。 經粗略統計，該屋苑有近300戶業主家中出現玻璃自爆情況，而該屋苑規劃有約3600戶。業主李先生表示，2022年8月份交樓之後，各棟都會出現外牆的玻璃、還有家裏的玻璃莫名其妙地爆裂的情況。

業主王先生則稱，擔心小孩在露台玩耍的時候玻璃自爆，導致孩子摔下樓。

廣州從化時代印象小區業主李先生。（廣東廣播電視台）

涉事屋苑物業經理表示，鋼化玻璃存在約千分之三的自爆率，是行業常見現象，而且合同約定的兩年保養期早就過了，因此地產公司也不管。

然而該屋苑3600戶中有近300戶爆裂，自爆率高達約8.3%，已超出常規行業自爆率（0.1%～0.3%）上限近27倍。

涉事屋苑物業經理。（廣東廣播電視台）

廣州有屋苑近300戶玻璃自爆。（廣東廣播電視台）

從化區住房和城鄉建設局回覆稱，涉事屋苑項目的玻璃質量合格文件，驗收資料齊全，鋼化玻璃自爆誘因複雜，暫不能確定破損原因。目前已督促屋苑物業做好破損點位的排查和警戒，下一步將組織各方協商維修處置方案，妥善化解業主訴求。

律師：保養期不等於免責期

據《法治日報》報道，北京德和衡律師事務所高級合夥人吳學聯解讀，保養期不等於質量免責期。保養期主要是約束發展商在該期限內免費維修、兜底質保，但不代表保養期過後，房屋先天質量缺陷就一筆勾銷。

客戶服務中心。（廣東廣播電視台）

該事件最關鍵的特點是近300戶出現玻璃自爆，已經遠遠超出日常自然損耗、正常自爆概率。如果後續有檢測證實屬於質量問題，即便超過保養期，發展商依然要負責。簡單說，質保過期免的是「免費保修義務」，免不掉「產品質量缺陷責任」。

物業公司不承擔業主私有窗戶的終身更換維修責任，但負有常態化安全管理和風險防控義務。