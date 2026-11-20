2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議19日在深圳閉幕。在會議周期間，APEC各國領導人在深圳多間餐廳打卡。墨西哥總統辛鮑姆造訪蛇口墨西哥餐廳，與當地墨西哥僑民一同吃飯；泰國總理阿努廷打卡了潮汕砂鍋粥；澳洲總理阿爾巴尼斯則現身高端精品超市，現場試吃澳洲和牛……這些涵蓋異國風味與本土煙火氣的「領袖同款」餐飲場所，隨即成為深圳市民爭相打卡的熱點，相關門店人氣迅速飆升。



墨西哥經濟部向Neto及餐廳頒發了榮譽證書。

泰國總理阿努廷攜夫人，驚喜現身深圳南山，直奔地道的煙火氣餐館吃起了潮汕砂鍋粥。（創新南山）

綜合「深圳本地寶」文章和內媒介紹，墨西哥總統辛鮑姆抵達深圳後，專程來到位於南山蛇口的一家墨西哥餐廳Tequila Coyotes，會見在深的墨西哥僑民。總統、隨行部長以及旅居深圳的墨西哥民眾共同品嘗店裏平時售賣的傳統墨西哥菜品。墨西哥經濟部向餐廳主理人Neto Treviño頒發了帶有總統親筆簽名的榮譽證書，Neto表示「感到非常自豪。」

在辛鮑姆前往該餐廳的第二天，該墨西哥餐館迅速走紅，變身市民爭相打卡的 「總統同款餐廳」。辛鮑姆點讚的同款美食有玉米湯、鹵豬肉塔可等，餐廳主理人表示，後續餐廳會推出一個總統菜單。

墨西哥總統辛鮑姆抵深當天，到一家墨西哥餐廳，與居住在深圳的墨西哥僑民會餐。（X）

墨西哥餐館Tequila Coyotes。（網絡圖片）

店名：Tequila Coyotes

網民高評分美食推薦：美式特色芝士卷餅、魚肉酸檸汁醃製、碳烤牛排、墨西哥油條、鐵板法基塔、墨西哥豬肉小酥餅

營業時間：12:00-23:00

地址：深圳市南山區望海路海上世界船後廣場B05鋪

交通攻略：2號線/12號線「海上世界站」A出口，步行約380米

泰國總理阿努廷一行在APEC會議期間前往了深業上城外街L3層的Latina·Brazilian Steakhouse（拉蒂娜·巴西牛排館）就餐。（「幸福福田」微信公眾號）

泰國總理阿努廷一行在APEC會議期間前往了深業上城外街L3層的Latina·Brazilian Steakhouse（拉蒂娜·巴西牛排館）就餐。（「幸福福田」微信公眾號）

泰國總理阿努廷一行在APEC會議期間前往了深業上城外街L3層的Latina·Brazilian Steakhouse（拉蒂娜·巴西牛排館）就餐。（「幸福福田」微信公眾號）

泰國總理阿努廷一行在APEC會議期間前往了深業上城外街L3層的Latina·Brazilian Steakhouse（拉蒂娜·巴西牛排館）就餐。拉蒂娜·巴西牛排館深業上城店，主打「Churrasco」烤肉，還提供全套自助沙拉吧和自助餐，包括開胃菜、冷盤、奶酪、傳統的巴西熱菜和美味甜點等。

Latina·Brazilian Steakhouse。（網絡圖片）

店名：Latina·Brazilian Steakhouse

網民高評分美食推薦：牛三角肉、烤菠蘿、安格斯眼肉、牛舌、牛腹、小牛肉、牛尾牛扒

營業時間：11:00-15:00、17:00-22:30

地址：深圳市福田區深業上城（南區）T2棟（外街三層）S307AA號商鋪

交通攻略：10號線「冬瓜嶺站」A出口，步行約5分鐘即達

佳泰砂鍋粥（後海店）。（極目新聞）

泰國總理點的菜品同款菜單。（極目新聞）

此外，阿努廷攜夫人，驚喜現身深圳南山，直奔地道的煙火氣餐館吃起了潮汕砂鍋粥，並且泰國總理用極其地道的粵語說道「好食，幾好啊！」

店名：佳泰砂鍋粥（後海店）

網民高評分美食推薦：招牌蝦蟹粥、普寧炸豆腐、潮汕四拼、滷水拼盤、炸果肉

營業時間：10:00-次日2:00

地址：深圳市南山區後海大道2325-1號後海辦公樓101號

交通攻略：2 號線「登良站」D出口，出站步行約6-7分鐘直達

阿爾巴尼斯在深圳萬象城Olé超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況，期間還試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味！」（X@Anthony Albanese）

澳洲總理阿爾巴尼斯出現在深圳萬象城Olé超市，適逢「澳洲生活季」活動在此舉行，代表團一行主要參觀並了解了澳洲原產和牛、南澳岩龍蝦、紅酒、水果等農副生鮮食品的情況。

「總理（阿爾巴尼斯）本人逛了好一會兒，還在現場試吃了一小份澳洲和牛，並讚揚其『非常美味』！」市民說。據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉。

據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。（「羅湖發布」微信公眾號）

據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。（「羅湖發布」微信公眾號）

深圳萬象城Olé超市是華潤萬家旗下高端精品超市品牌Olé的品牌首店，於2004年開業，門店以國際化選品和場景化購物體驗為特色，商品涵蓋生鮮果蔬、進口食品、葡萄酒、奶酪火腿、烘焙、母嬰及家庭日用等，同時也引入國內地理標誌產品和特色產區好物。

深圳萬象城Olé超市。（網絡圖片）

這家超市近日正在舉行「澳洲生活季」活動。（「羅湖發布」微信公眾號）

營業時間：10:00-22:30

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號深圳萬象城一期B1層

交通攻略：1號線/2號線/5號線/8號線「大劇院站」C口/F口直達商場