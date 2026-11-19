亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行。11月18日，國家主席習近平與夫人彭麗媛設宴款待與會嘉賓，晚宴菜單受到關注。據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南荔枝冰酒。來自廣州的悅荔荔枝冰酒被選為APEC晚宴用酒後，廠家產品銷量大增，網購平台單店營業額暴增900多倍。



據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（路透社）

這款荔枝冰酒來自廣州從化。（極目新聞）

APEC深圳晚宴菜單曝光 精緻粵菜為主軸 豉油清蒸星斑配煎焗牛扒

據內媒《極目新聞》報道，這款荔枝冰酒來自廣州從化。生產廠家的工作人員歐先生介紹，這款酒名為悅荔荔枝冰酒，核心原料是從化高山優質新鮮荔枝，每瓶精選約168顆鮮荔枝，原果汁含量100%。荔枝冰酒被選為APEC晚宴用酒後，隨着晚宴菜單的曝光，廠家產品銷量大增，「網購平台單店營業額增長93393.10%」。

據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（路透社）

歐先生表示，悅荔荔枝冰酒清新甜潤、果香自然、甜感主導，飲後帶有如蜜般的回甘。此次悅荔荔枝冰酒亮相APEC深圳歡迎晚宴，對一家紮根從化29年的本土果酒企業而言，具有特殊意義。「它既是企業長期專注於荔枝酒釀造、堅持產品品質的一次重要展示，也讓廣州特色水果酒有機會在國際交流場合呈現。」

據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（X）

歐先生稱，對企業而言，這不僅代表產品獲得了一個重要的展示機會，更意味着未來應繼續堅持技術創新與品質提升，努力推動中國果酒產業發展。