11月18日上午，澳洲現任總理阿爾巴尼斯乘機抵達深圳，前來出席APEC會議。當天中午，阿爾巴尼斯在深圳羅湖萬象城的一家超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況。期間，阿爾巴尼斯現場試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味」。



阿爾巴尼斯在深圳萬象城Olé超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況，期間還試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味！」（X@Anthony Albanese）

阿爾巴尼斯在深圳萬象城Olé超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況，期間還試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味！」（X@Anthony Albanese）

阿爾巴尼斯在深圳萬象城Olé超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況，期間還試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味！」（X@Anthony Albanese）

超市提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元人民幣。（極目新聞）

據「羅湖發布」微信公眾號消息，18日中午，有市民稱，在深圳萬象城的Olé超市偶遇了阿爾巴尼斯。這家超市近日正在舉行「澳洲生活季」活動，區域內的貨架上擺放着來自澳洲的產品。阿爾巴尼斯代表團一行主要參觀並了解了澳洲原產和牛、南澳岩龍蝦、紅酒、水果等農副生鮮食品的情況。

阿爾巴尼斯在深圳萬象城Olé超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況，期間還試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味！」（X@Anthony Albanese）

市民稱，阿爾巴尼斯在超市逛了好一會兒，「還在現場試吃了一小份澳洲和牛，並讚揚其『非常美味』。」 據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。

據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。（「羅湖發布」微信公眾號）

據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。（「羅湖發布」微信公眾號）

這家超市近日正在舉行「澳洲生活季」活動。（「羅湖發布」微信公眾號）

這家超市近日正在舉行「澳洲生活季」活動。（「羅湖發布」微信公眾號）

阿爾巴尼斯18日在X發文稱，中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲將採取更多措施來促進貿易增長，他期待在深圳為澳企創造更多機遇。