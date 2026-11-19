APEC深圳｜澳洲總理羅湖萬象城試食每公斤3180元和牛：非常美味
撰文：吳真銘
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11月18日上午，澳洲現任總理阿爾巴尼斯乘機抵達深圳，前來出席APEC會議。當天中午，阿爾巴尼斯在深圳羅湖萬象城的一家超市，參觀並了解了澳洲原產和牛等農副生鮮食品的情況。期間，阿爾巴尼斯現場試吃了一小份澳洲和牛，並稱讚其「非常美味」。
據「羅湖發布」微信公眾號消息，18日中午，有市民稱，在深圳萬象城的Olé超市偶遇了阿爾巴尼斯。這家超市近日正在舉行「澳洲生活季」活動，區域內的貨架上擺放着來自澳洲的產品。阿爾巴尼斯代表團一行主要參觀並了解了澳洲原產和牛、南澳岩龍蝦、紅酒、水果等農副生鮮食品的情況。
市民稱，阿爾巴尼斯在超市逛了好一會兒，「還在現場試吃了一小份澳洲和牛，並讚揚其『非常美味』。」 據了解，超市當天提供的試吃品為M9級的澳洲和牛眼肉，這款和牛零售價每公斤3180元（人民幣）。
阿爾巴尼斯18日在X發文稱，中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲將採取更多措施來促進貿易增長，他期待在深圳為澳企創造更多機遇。
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