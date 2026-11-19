11月19日上午，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議開幕，會議開始前，國家主席習近平和與會嘉賓佩戴藍色或紅色圍巾合影。據介紹，圍巾上的圖案設計，取材自2026APEC「中國年」的會標，藍色圍巾是蘇州上久楷的宋錦織造，紅色則是來自佛山順德的香雲紗染整。



會議開始前，國家主席習近平同與會嘉賓親切握手並集體合影。（央視新聞）

國家主席習近平與行政長官李家超在APEC峰會前握手。

11月19日，行政長官李家超在深圳出席第三十三次亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，國家主席習近平（右）與李家超（左）在會議前交談。（政府新聞處）

11月19日，行政長官李家超在深圳出席第三十三次亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。圖示國家主席習近平（前排中）和李家超（後排右一）與其他領導人合照。（政府新聞處）

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（廣東發佈）

據「上久楷錦禮」公眾號介紹，各領導人佩戴的「同心合錦」真絲圍巾由上久楷主導研發設計製作交付，圍巾以宋錦與香雲紗為主要面料，融合蘇繡與粵繡兩種傳統刺繡工藝。底紋則巧妙結合了嶺南木棉、三角梅與祥雲紋。木棉又稱「英雄花」，寓意灣區兒女勇立潮頭的民族氣節，祥雲紋則呼應「海上絲綢之路」的歷史脈絡，體現中華民族對和平、繁榮的永恆追求。

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（上久楷）

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（廣東發佈）

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（廣東發佈）

上久楷與香雲紗國家級非遺代表性傳承人黃田勝參與曬莨工藝與品質把關，粵繡省級非遺傳承人阮賢娥、蘇繡國家級非遺傳承人鄒英姿分別從各自的技藝領域提供專業指導。項目累計投入原料約5000米，最終完成42條成品。

而「同心合錦」中的那抹磚紅色，並非化學染劑，而是源自順德倫教曬莨場裏薯莨與河泥的古老魔法。黃田勝堅守一線四十載，守護着三十餘道純手工、無化學助劑的染整工序。在日光、河泥與草地的反覆催化下，才沉澱出那份沉穩的「英雄紅」。

香雲紗於2008年被列入國家非物質文化遺產，承載著傳統與匠心的輝煌。（陳葦慈 攝）

與會領導人穿富有東道主民族特色的服裝，一直是APEC傳統。回顧過往，1993年，時任美國總統克林頓給每位APEC與會領袖發放了一件印有會議標誌的飛行員皮褸。早期APEC全家福多以訂製的傳統民族服飾為主，如印尼的蠟染（Batik）襯衣、菲律賓的菠蘿纖維巴隆衫。

歷屆APEC領導人特色服裝一覽↓↓↓

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該傳統有時也會被打破。1995年在日本大阪、2010年在日本橫濱的APEC會議上，領導人沒有穿統一的民族服裝。2011年在美國夏威夷、2023年美國三藩市及2012年在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉辦的APEC會議上，各國領導人也僅是穿著西服合影。2024年秘魯利馬與2025年韓國慶州峰會則選用了特色圍巾替代整套服飾。