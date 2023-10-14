第134屆廣交會開幕10月15日開幕：一文睇清有哪些亮點？

展館交通「微循環」、「跨國公司採購服務專區」擴容……第134屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將於10月15日至11月4日在廣州舉辦，同往屆相比，這屆廣交會有哪些亮點值得關注？10月12日，記者提前「探營」廣交會展館，「劇透」展會交通最佳化情況、跨國公司採購特色服務以及廣交會設計創新獎（以下簡稱「CF獎」）優秀產品等精彩內容。



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「微循環」減輕交通壓力，小車停車位增加36.9%

每逢廣交會舉辦，交通都備受展客商和市民關注，有關車流客流引導的問題是一大焦點。

「本屆廣交會，我們把展場中路和展場西路開放給社會車輛通行，通過內外結合的方式在廣交會場館形成一個『微循環』，減輕閱江路、會展東路和新港路的交通壓力。」廣交會保衛辦工作人員吳炯介紹，這次展會在交通和客流動線兩方面都作了最佳化。

在交通最佳化方面，本屆廣交會將提供近800個大客車停車位和超3500個小車停車位，比上屆分別增加9.6%和36.9%。同時提供多元化的出行方式，除展館周邊的公共交通系統外，開展期間在展館內部分別設定了計程車、網約車、機場專線的候乘點。為了快速疏散客流車流，還在5號門、6號門等路段設定港灣式臨時上下車區，通過最佳化標誌標線、增加臨時設施和指引牌，指引車輛即停即走。

在客流動線最佳化方面，本屆廣交會將投入驗證、安檢裝置約500台（套），比上屆增加8%，提高驗證通行效率。同時設定進場驗證、安檢入口33個，並將根據每個入口客流量的疏密程度，最佳化裝置組態。此外，還在重點門區、入口及路段增加交通疏導員，加強現場指引。

展館正如火如荼地搭建中。（羊城晚報）

跨國供採對接更高效，10家知名外企駐點採購

展館內，一處標著「跨國公司採購服務專區」字樣的展區引起了記者的注意。公開資料顯示，從第93屆起，廣交會就設立了「跨國公司採購服務」，為全球零售250強、知名連鎖企業、重點行業企業等高端採購商提供專屬對接平台和個性化貿易配對服務，幫助企業開拓市場，提升供採雙方對接精準度，提升對接效率。

據瞭解，本屆廣交會期間將有來自7個國家的10家企業駐點採購，具體包括法國司納德消費集團、法國歐尚集團、芬蘭KESKO集團、印尼長友集團、韓國樂扣樂扣株式會社、西班牙Taurus集團、美國生牌公司、美國Staples史泰博公司、美國中央採購（國際）有限公司、摩洛哥美而真控股公司上海代表處。

相比於上屆廣交會，此次「跨國公司採購服務專區」在參展企業和展位數量上實現了雙增長。「我們的展位非常緊張，以往這邊的展位都是6個，這屆因為實在有太多企業報名，所以我們增加到了7個。」廣交會外事辦工作人員胡青青向記者介紹道，「這一專區的設定打破了展會採購商找參展商的固定模式，變成了參展商也可以來找採購商。」

「這個專區主要是服務性的展位，採購商會利用這些展位做一些自己的設計來推廣他們的品牌和採購需求。同時，這些展位更大的一個功能是為參展企業提供一個洽談的場地和對接的平台。」胡青青補充道。

工人們忙碌衝刺展館搭建。（羊城晚報）

廣交會設計創新獎展廳，各色精品「秀」質感美感

設計精巧的檯燈、質地柔軟的毛毯、造型別緻的大衣……CF獎展廳中，展品琳瑯滿目、富有新意。

據介紹，CF獎全稱「廣交會設計創新獎」，是廣交會為了更好地服務國際貿易高品質發展，於2013年創辦的一個獎項。十年來，CF獎一直堅持「樹立品質標竿，引導設計創新」的理念，邀請全球商貿界、設計界、產業界的權威專家擔任評委，在廣交會上優中擇優，將更多的好產品、好設計推向更廣闊的全球市場。

「CF獎的評委都是能夠代表國際大採購商、境內外設計專家以及檢驗檢測專家等方面的權威力量，這樣才能保證我們的獲獎產品能夠經受住美感、品質、環保性等多方面的考驗。」廣交會業務辦工作人員李沁珂表示，今年的CF獎共有1288家單位的2284件產品參評，29位全球頂尖的權威專家作為評委，經過線上網路初評、線下分組討論以及個人獨立評分、集體評議等多個環節，最終評選出了118家單位的141件獲獎產品。

記者留意到，獲獎產品中，一款檯燈的設計尤為巧妙。該產品名為低位照明桌燈，在開關觸控、亮度精確控制、燈源照射面以及光源不直射眼球等諸多細節上都有非常精細的考量。「這款產品巧妙創新的低位設計也使得整個產品用材、包裝、運輸等成本得到了很好的控制，提升了其在國際市場的競爭力。」李沁珂說。

此外，為助推綠色低碳發展，廣交會近年還創辦了「可持續發展獎」子獎項。此次，40%製作材料為咖啡渣的椅子、100%由可回收塑料瓶製作的毛毯一起榮獲該獎項。