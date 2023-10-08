居民都在練八段錦！廣州南沙區正打造「15分鐘優質中醫藥服務圈」

「第一式，雙手托天理三焦；第二式，左右開弓似射雕……」當前，廣州市南沙區各個鎮街正在如火如荼推廣八段錦，帶動群眾活用中藥、熱愛中醫、珍視中醫。廣州市南沙區衛健局表示，目前南沙區持續提升基層中醫藥服務能力，正打造「15分鐘優質中醫藥服務圈」，便利市民在家門口享受中醫藥服務。未來，南沙區還將成為大灣區中醫藥高地建設的一張閃亮名片。



南沙區持續提升基層中醫藥服務能力，正打造「15分鐘優質中醫藥服務圈」，便利市民在家門口享受中醫藥服務。（羊城晚報）

打好八段錦 讓南沙居民愛上中醫藥

八段錦有「千年長壽操」的美譽，練習八段錦，能調節人體的氣血、經絡，有強身健體的作用。從2022年開始，南沙區大力推廣全民八段錦，邀請醫務人員和氣功站點工作人員共同組建八段錦推廣工作小組。

9月22日上午8時，南沙區金苑小區一群阿姨正在打八段錦。65歲的陳阿姨（化名）透露：「練習八段錦已經好幾年了，現在氣色很好，爬樓梯也不覺得累。」

南沙區衛健局有關人員介紹，以八段錦為載體傳播健康知識，有助於提高居民健康素養，吸引群眾瞭解、使用中醫藥，真正讓中醫藥走進千家萬戶。據統計，2023年1月至8月，南沙區內共開展八段錦45場，吸引了2596人次參與。

從2022年開始，南沙區大力推廣全民八段錦，邀請醫務人員和氣功站點工作人員共同組建八段錦推廣工作小組。（羊城晚報）

在南沙，中醫藥進校園也被「玩出花樣」來。從幼兒園到中小學生，從科普講座到勞動實踐，從中藥文創書簽、祛濕健脾果凍到經方抄寫誦讀、藥草扎染、八段錦操練……形式多樣的活動讓中醫藥文化科普變得更加有趣。

南沙區衛健局指出，目前基層中醫藥服務與宣傳的全面鋪開，讓廣大民眾能夠更好地「瞭解中醫，認識中醫，使用中醫，享受中醫」，南沙將走出一條具有粵港澳大灣區特色的中醫藥傳承創新發展之路。

名老中醫常駐基層 讓中醫藥服務從「有」到「優」

目前，南沙區不斷推進中醫藥傳承創新發展，全區共設有13個名老中醫工作室，在基層也有名老中醫駐點開診。位於南沙區珠江街的南沙區中醫醫院，雖然位置相對偏僻，但卻有著全國、全省知名中醫出診。

林錦洪便是全國基層名老中醫藥專家，他告訴記者：「現在基本每天都出診，每週五到南沙區中醫醫院，一早上看了30多名患者，其中不乏疑難雜症。」一位年輕患者慕名找到林錦洪，他總感覺咽喉部有異味，在各大醫院就診後，效果並不明顯。林錦洪經過詳細看診後表示需要整體調理，「以前都是老年人來看中醫，現在也有不少年輕人來看病」。

許多年輕人也加入看中醫的行列。（羊城晚報）

社區衛生服務中心也不乏名中醫坐診。廣州市南沙區南沙街道社區衛生服務中心主任黃偉泉告訴記者：「廣州市第一人民醫院中醫院主任醫師鄧聰就在中心設立了名醫工作室，每周來這裡出診，她尤其擅長運用中醫經典經方診治內科、婦科、兒科常見和多發病，深受居民歡迎。」

「名老中醫下沈基層，廣泛開展中醫藥健康服務，能極大改善群眾看病就醫難的問題，同時幫助傳承學術經驗，將相關知識、技能技術帶回本單位、用到臨床上，更好地推廣中醫藥事業，同時發揮人才的最大效能。」黃偉泉說。

建成四級服務網絡 讓中醫成為群眾的好「醫」靠

據統計，目前，南沙區已經建成覆蓋面廣、層次豐富的四級中醫藥服務網絡，即區內中醫醫院（2家）、綜合醫院（8家）、婦幼保健院（1家）、社區衛生服務中心（9家）、社區衛生服務站（8個）、村衛生服務站（111個）全部開展中醫藥服務，因此居民步行15分鐘便可就近到醫療衛生機構看中醫、吃中藥、做理療。

南沙區已經建成覆蓋面廣、層次豐富的四級中醫藥服務網絡。（羊城晚報）

南沙區一直把中醫藥事業和產業發展擺在重要位置，落戶建設廣東省中醫院南沙醫院、廣東省中西醫應急救治中心等高端醫療平台項目，在全區基層醫療衛生機構設有多個富有養生內涵的中醫館、中醫閣，讓居民對中醫藥服務從「接受」到「享受」。

近日，記者走進南沙區南沙街道社區衛生服務中心的中醫館，濃濃的艾香撲鼻而來。不少當地居民正在看中醫調理身體。一位金隆社區居民廖阿叔（化名）告訴記者，自己經常來社衛中心看病，對社區里的中醫都很熟悉。「我因為尿酸高來看病，昨天醫生剛給我開了中藥，一天喝了兩次，晚上睡覺腳都不痛了。更重要的是我們很相信他們，醫生的態度很好，對我們老年人親切熱情。」

南沙居民步行15分鐘便可就近到醫療衛生機構看中醫、吃中藥、做理療。（羊城晚報）

俾心機，落足力 打造中醫藥傳承創新發展「南沙樣板」

從2022年起，南沙區以創建全國基層中醫藥工作示範區、建設廣州市中醫治未病示範區為契機，持續提升基層中醫藥醫療服務能力。

南沙區衛健局表示，在2023年南沙區從架構、體系、模式等方面著手，著重落實創建全國基層中醫藥工作示範區、廣州市中醫治未病示範區各項工作，升級建設2個「旗艦」中醫館、新建12個「中醫閣」，持續推進13個名老中醫工作室（其中1個全國基層名老中醫藥專家工作室）建設，並促進中醫藥文化傳播與粵港澳合作交流，打造中醫藥傳承創新發展「南沙樣板」。

未來，南沙區還將成為大灣區中醫藥高地建設的一張閃亮名片。（羊城晚報）

為建設粵港澳大灣區中醫藥高地，南沙區正建設中醫治未病中心（粵港澳中醫藥合作促進中心），推動粵港澳三地在中醫藥服務合作、科研交流、人才培養、產品開發等方面探索融合發展新模式，促進中醫藥對外交流與文化交融，讓中醫藥不僅僅扎根南沙。

黃偉泉說：「社衛中心將中醫藥服務和公衛服務高度結合起來，為老年人提供中醫體質辨識，為兒童提供中醫健康指導及小兒推拿服務。另外，家庭醫生簽約服務包含多項中醫特色服務包，讓居民感受到中醫藥可以促進健康。居民信服中醫，我們基層工作者在推廣中醫藥時，肯定會『俾心機』、『落足力』啦！」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

