滑雪鏡鏡片顏色愈深愈好？為何要注意透光率？　一文睇清如何選購

踏入冬季，不少人都會趁聖誕長假期到日本、韓國等地滑雪，除了滑雪衣褲、手套面罩等，滑雪鏡也是必不可少的裝備之一，但鏡片顏色是否愈深愈好，透射比等級是否愈高愈好呢？

近日，江蘇省消費者權益保護委員會對單價78元（人民幣，下同）到2598元不等的30批次滑雪鏡作比較試驗，涉及國內外多個品牌。



滑雪鏡作為冰雪運動的專業裝備，需要具備防強光及紫外線（透射比要求），視物清晰（光學要求），防霧及防風雪對眼部的刺激（使用性能），防對眼部的損傷（安全性能）等功能。

此次比較試驗依據GB/T40047—2021《個體防護裝備 運動眼臉部防護 滑雪鏡》、歐盟標準EN166—2002《Personal eye-protection Specifications》(《個人眼部防護規範》)對這四方面測試。

江蘇省產品質量監督檢驗研究院高級工程師吳盛蘭介紹，GB/T40047-2021標準要求滑雪鏡可見光部分的平均透射比有5個類別著色要求，分別是S0（＞80%）、S1（43%—80%）、S2（18%—43%）、S3（8%—18%）、S4（3%—8%），等級數值愈大、可見光透射比愈小、顏色愈深。

在本次試驗中，有6批次樣本未標注透射等級，經銷商也未明示透射比數值；有15批次樣本在銷售網頁明示透射比數值，但網頁標注不顯眼，容易導致消費者忽視，其中有4批次出現標注數值和實際檢測數值差別較大、不屬同一級別的情況。

在標注產品執行標準方面，7批次樣本標注了國家標準，占樣品總數的23.3%；5批次標注企業標準；1批次進口樣品標注EN（歐洲標準）；7批次未標注執行標準。

10批次在標籤或電商平台標題及網頁上均宣稱為滑雪鏡，但使用的標準有太陽鏡標準、駕駛鏡標準，以及國產產品標注外文標準等。以迪卡儂（Decathlon）為例，其在天貓旗艦店上銷售的「迪卡儂滑雪護目鏡」，標注了已作廢的太陽鏡標準（QB 2457-1999），並非2021年12月實施的《太陽鏡和太陽鏡片 第1部分：通用要求》。

未標注及其他標注執行標準情況。（中國消費者報）

滑雪鏡作為專業裝備，製造商應在使用說明中提供滑雪鏡的清潔和維護需用的材料、方法和步驟。在本次試驗中，有7批次樣本只在銷售網頁說明；11批次樣本沒有任何使用說明；1批次有外文說明無中文說明。此外，有6批次樣本無生產企業名稱及標籤，同時未標注生產廠址、執行標準。

選購滑雪鏡應注意透射比（透光率VLT）

滑雪鏡的顏色是根據使用環境區分，不同顏色代表不同的透射比，即通過鏡片的過濾，有多少光能夠到達使用者雙眼。

根據GB/T40047-2021《個體防護裝備 運動眼面部防護 滑雪鏡》要求，滑雪鏡可見光部分的平均透射比有5個類別著色要求，分別是S0、S1、S2、S3、S4：S0為夜晚或是室內使用；S1、S2級推薦紫外線較弱的天氣使用；S3級適合較為晴朗的天氣；S4級適合高山強光天氣。

簡單來說，在不同天氣、海拔使用不同顏色的滑雪鏡，可以保障適合的可見度，環境愈亮用透光率愈低的鏡片，環境愈暗則用透光率愈高的鏡片。

正確選擇鏡片深淺合適的滑雪鏡。（中國消費者報）

正確選擇鏡片深淺合適的滑雪鏡

滑雪鏡應明示著色等級（S0—S4），數字愈大顏色愈深。當天氣較為晴朗並且在室外時，可以選擇鏡片顏色較深的滑雪鏡，一般標示透射比等級S2或S3，當陰天或者多雲，或者在室內滑雪場時，選擇顏色較淺的滑雪鏡，一般標示透射比等級S1或S2。不要在室內選擇顏色較深的滑雪鏡，以免發生安全問題。

正確保養滑雪鏡

每次雪地運動後要風乾滑雪鏡，雙層鏡片滑雪鏡不要讓中空部位殘留水滴。滑雪鏡不能擦拭內鏡，否則會使防霧功能無效及刮傷內鏡面。如果內鏡有污漬，可以用清水沖洗後放在無陽光直射的環境下自然晾乾。有必要擦鏡面時，用柔軟鏡布輕輕擦拭即可。避免讓尖銳物件刮花鏡面。