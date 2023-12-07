美團自營「小象超市」定位30分鐘快送　北上廣深多地上線

美團旗下自營零售品牌「美團買菜」進行品牌升級，12月起更名為「小象超市」。目前，小象超市已在北京、上海、廣州、深圳、武漢、蘇州等多個城市上線。



「經濟通通訊社」消息，「美團買菜」此前定位為社區居民的「30分鍾快送超市」，採用「手機App+線下服務站」模式，透過在社區設立的集存儲、分揀、配送為一體的便民服務站，為居民提供生鮮食雜日用及配送服務。

此次品牌升級後，依舊延續了「美團買菜」的自營模式，以及最快30分鐘送達的服務承諾，小象超市品牌負責人表示，原「美團買菜」帳戶權益，例如會員、餘額、買菜幣、優惠券等，均不會受到影響。後續用戶可透過美團App、小象超市App、小象超市微信小程式三個管道，繼續使用相關服務。

此外，小象超市在原有超級品類日、超級星推薦等活動基礎上，還將圍繞生鮮、乳品、酒水、零食、個護、百貨等千餘款商品，開展價格直降、買一送一等促銷活動。

從美團買菜到小象超市，變化之大顯而易見。對此小象超市方面也給出了自己的解釋，「和『買菜』說再見，是小象超市對『零售+科技』的業態升級。只要你需要，我們就能送到」。

內媒「36氪」報道分析，認為小象超市不再執著「生鮮電商」之名，不難理解。相比生鮮品類，酒水飲料、個護美妝、日用清潔及百貨等品類不僅損耗率更低，還能進一步滿足用戶的多元化需求，進而培養用戶消費心智和習慣，以及提升客單價、提升前置倉的坪效收益。

分析指出，綜觀如今包括沃爾瑪、永輝、華潤萬家等線下商超，陸續透過組建自有配送體系，或是接入其他運力平台的方式，入局即時零售的情況下，如果依然固守「生鮮」二字，顯然也不利於小象超市打造自身的市場競爭優勢。

對照今年8月，盒馬方面率先對山姆「發難」、上線「移山價」後，「美團買菜」也迅速參戰、並推出了「拔河價」，且參與「拔河價」的商品均來自「象大廚」等自有產品。市場認為，盒馬、美團相繼發力，在各大社交平台圍繞相關話題展開的討論可謂是此起披伏，而「美團買菜」方面也趁機透過此次行銷，為一眾自有品牌成功造勢。