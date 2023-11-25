今日必看8分鐘｜山姆超市代購成熱潮｜紅的撼巴士車尾3人受傷

薄扶林道紅的撼巴士車尾 的士司機乘客3人受傷

今日（25日）上午約8時，港島薄扶林道139號伯大尼修院對開，西行方向一輛的士與巴士相撞，的士撼巴士右邊車尾，的士左邊車頭嚴重毀爛。現場消息指，涉事城巴慢線埋站，快線的士司機載着兩名乘客駛至，的士左車頭撞到巴士右邊車尾。

的士司機清醒一度被困，與2名乘客同告受傷，救援人員到場將3名傷者送往瑪麗醫院治理。

銅鑼灣堅拿道東唐樓起火 住戶疏散至天台 消防到場灌救

銅鑼灣堅拿道東一棟唐樓發生火警。今日（25日）上午10時，堅拿道東3號一棟唐樓起火，濃煙衝天，消防派出一條喉及一隊煙帽隊灌救，10時15分左右將火救熄。約10名住客自行疏散，部分走至天台，讀者李小姐目睹對面大廈男子安慰走火警住客，把水及餅乾拋到起火大廈予他們。

現場可見，起火單位熏黑，窗戶燒至穿窿破裂。初步知悉起火時單位無人，閉門失火，兩名分別住起火單位樓上和樓下的男子吸入濃煙不適，但毋須送院。消防及警方正調查火警原因。

旺角通菜街唐樓火 警拘33歲女

旺角通菜街及奶路臣街交界一幢唐樓，今日（24日）傍晚6時08分，梯間突然起火。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，傍晚近6時52分大致將火救熄。火警中，3名女子吸入濃煙不適，全部送廣華醫院治理，包括一名年幼女童。

火警期間，有住客赤腳倉惶逃生、有人帶同愛犬逃到樓下、更有人疑慌不擇路爬出外牆棚架待救，幸及時由消防協助返回安全位置。現場消息稱，有住客發現可疑女子出沒，懷疑有人縱火，一度追截無果。警方將案件列作「縱火」處理，正追緝一名年約30至35歲的女子歸案。

天水圍Yoho West地盤天秤疑折斷 居民聞巨響驚見鋼纜揈揈下

由新地及港鐵合作發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST」住宅，前日（23日）剛開始認購，今午（24日）傳出發生工業事故。地盤樓宇頂部一個天秤，下午時份懷疑折斷，呈「倒V」摺曲，據悉無釀傷亡。附近居民指，事發時驚聞「嘭嘭嘭」巨響，赫見天秤及鋼纜「揈下揈下」，憂心忡忡稱：「我驚嚿嘢（天秤）跌落嚟壓到人！」警方表示，初步沒有接獲報案；勞工處指已知悉事件，並已展開調查。

新紮師兄｜121督察及學警出更 一哥蕭澤頤稱區選各票站至少駐兩警

警察學院今日（25日）舉行結業典禮，共有25名見習督察及96名學警結業。擔任檢閱官的截取通訊及監察事務專員楊振權說，巿民今日能安居樂業，香港警隊實在功不可沒，他寄語學員在面對少數別有用心的人以謊言抹黑警隊時，不要感到不快及氣餒。

警務處處長蕭澤頤表示，警隊去年11月開始在北京、廣東、福建等內地城市舉行招募活動，至今已有686名在內地讀書的香港學生投考，當中137人已加入警隊。

山姆超市熱潮｜逆向代購團遍全港 小店靠山姆吸客：冇諗過咁瘋狂

港人北上消費已成為新常態，其中到深圳「山姆超市」購物更成為最新熱潮，同時帶來龐大商機。《香港01》發現，坊間在山姆熱潮下衍生的逆向代購團、以及跨境包車和運貨服務，瞬間如雨後春筍滲透全港18區；也有多區小店加入代購戰線來擴闊客源，變成山姆香港「門市」，吸引更多人來消費，希望藉此創出新血路。

Hounax騙案 有苦主失200萬 一日之內負責人群組專頁全消失

虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「HOUNAX」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日發現出金困難重重，包括要繳交保證金及驗證資金等。而投資群組、Facebook 專頁等亦相繼消失，令不少用戶擔心血本無歸。

授勳典禮今早禮賓府舉行 林健鋒 霍震霆等5人獲頒大紫荊勳章

政府今日（25日）在禮賓府舉行授勳典禮，特首李家超親自頒發勳章。今年共有403人獲行政長官李家超頒授勳銜及作出嘉獎，獲頒最高榮譽大紫荊勳章有5人，分別是行會成員林健鋒、前理大校長潘宗光、工聯會榮譽會長林淑儀、港協暨奧委會會長霍震霆及本地福建幫元老施子清。

聖誕節 旅發局20米高聖誕樹西九亮燈 增Hello Hong Kong打卡位

本港將迎接疫後首個聖誕節及元旦，旅遊發展局今日（24日）起至明年1月1日，舉行「香港繽紛冬日巡禮」。其中最受矚目的西九文化區逾20米高巨型聖誕樹，今晚亮燈，天朗氣清，紫色的晚霞與聖誕樹及維港景色互相輝映，吸引大批市民及旅客打卡。

至於聖誕樹旁的海濱聖誕小鎮，亦已換上新裝飾，而今年新增HELLO Hong Kong打卡位。即使距離聖誕節尚有一個月，現場聖誕氣氛已相當濃厚。