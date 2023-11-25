山姆「入侵」香港｜香港複製山姆難解地細租貴　洪雯：一定唔可行

深圳山姆超市近期成為港人北上爆買熱點，其實香港早於90年代曾出現大型倉儲式超市家樂福，最終卻不敵市場競爭而敗走，相隔20多年後，同類型的山姆超市反被港人追捧成風，到底山姆魔力何在？在山姆效應下，陸續出現不同商機，香港又能否「複製」一間巨型山姆超市來振興市道呢？



立法會選委會界別議員洪雯向《香港01》分析指出，山姆屬全球最大零售商沃爾瑪（Walmart)集團旗下的會員制商店，無論貨品供應鏈及採購規模之大，都非香港的配套所能輕易應對，加上香港地小及物價高，都與內地不一樣，「香港一定唔work（可行）！」另有經濟學者相信山姆現象只屬短暫性，而且山姆的銷售對象包含餐飲或零售集團，並不像香港超市主要服務一般市民，所以在港並不適合經營山姆。



▼《香港01》山姆「入侵」香港報道系列之五▼



立法會議員(選舉委員會界別)洪雯分析指出，山姆的成功在於「幕後金主」是全球最大零售商沃爾瑪，以龐大規模的供應鏈及採購量，做到產品差異化及高性價比，因而大受歡迎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

山姆「金主」為全球零售「一哥」 性價比高與差異化取勝

長期從事研究工作的立法會選委會界別議員洪雯亦留意到港人北上熱潮，還有追捧山姆的現象，她指山姆的商品有兩種特點，第一是山姆的營運模式類似批發市場，所賣產品都是大包裝、數量多，例如洗頭水在香港是普通份量包裝，並以單支裝出售，但山姆出售同款洗頭水，則可能是特大份量裝，或以幾支綑綁在一起出售，與香港比起來價錢便宜很多，所以山姆產品性價比很高。

其次是山姆以差異化去採購產品。其實港人鍾情山姆產品，其中一個原因就是其產品種類千奇百怪，並非在香港或一般網購平台能買到，就算是一般日常用品，很多都是山姆自家訂製的產品，質素方面與一般超市所買的有分別。洪雯指出，山姆的母公司為全球性的沃爾瑪集團，其產品供應鏈規模龐大，而且會收集全球數據分析顧客喜好，這是山姆成功的最關鍵原因。

山姆知道咩產品特別受歡迎，會根據啲大數據去幫你選擇，而且佢個採購量非常龐大，甚至可以直接要求生產商幫佢哋特別訂制產品，就可以符合到山姆產品喺其他地方買唔到嘅，令到佢啲產品做到差異化，又有高性價比，呢兩樣嘢令到山姆好受歡迎。 立法會選委會界別議員洪雯

深港產品標準與營商制度不同 採購不能共用供應鏈增成本

洪雯續稱，山姆雖受歡迎，卻不適宜在香港開分店，首先最大原因是香港與內地在食物及產品安全標準、以及營商制度等方面，都是截然不同，而且最重要是香港與內地不能共用貨品供應鏈。

曾經有朋友問我可唔可以請山姆嚟香港開分店，我覺得一定唔work㗎！ 立法會選委會界別議員洪雯

她引述從事超市集團的朋友指出，同一個超市品牌分別在香港與內地經營門市，即使分屬同一個集團，但兩者原來最多只可以共用百分之五的供應鏈，其餘九成半貨品都要額外自行採購及整理，不能因為受歡迎而沿用內地分店的供應鏈。

因此，若山姆來港開分店，很多貨品的供應鏈都要有所不同，不能直將內地的貨品接拿來跨境販售，需要重新包裝，例如所有產品要轉換繁體字標籤和包裝，還要申請很多出口證明、牌照等，又要依照香港的法例和標準，加入食物營養標籤等，與內地的做法或有不同，而每張標籤的成本可能高達1元，洪雯稱：「哪怕係同一間超市，喺香港同內地買嘅嘢都會唔同，有百分之九十五嘅嘢要重新整理過，所以話山姆嚟香港開分店，啲產品供應鏈都會唔同，佢個成本會貴好多。」

另外，山姆的營運規模龐大，所以全部門市都幾乎是自建物業，如果山姆來港落戶，根據其過往模式，必須自建物業，若要向政府申請批出地皮，恐怕至少要等10年，港雯笑說：「叫佢（山姆）去邊度可以租到有咁大規模嘅商場店面呢？其實係好唔現實。」而山姆對門市選址亦有好高要求，必須有完善交通配套，這些要求都很難讓山姆選址落戶。

家樂福虧損敗走 倉儲式大型超市在港難敵傳統超市競爭

其實法國大型零售集團家樂福（Carrefour）曾於1996年進軍香港，最高峰時在港九多區都設有分店，全為類似山姆的倉儲式大型超市，售賣大包裝產品，但多年來一直虧損，不敵本港超市集團的競爭攻勢，至2000年時最終敗走，全線結束當時餘下4間分店。

當年香港都有倉儲式超市家樂福，都係做到虧損，經營唔到幾耐就要撤出香港，所以你話要香港copy(複製)一間山姆，我覺得係冇咩可能！ 立法會選委會界別議員洪雯

另一方面，內地的總人口多達14億，所以山姆在內地可以成功做到龐大規模，而且近年經常出現匯率變化，人民幣兌港元接近1比1，所以內地產品價格較香港便宜至少三至四成，深受港人歡迎，但若山姆來港開店，情況就不會如此理想了。港雯補充說，香港與內地的營商與法律體制等多方面不同，加上香港的租金壓力，「好難要山姆店嚟香港開業，然後貨品一樣、價格一樣，哪怕產品一樣，個價格都一定唔同」，所以若山姆來港落戶，未必還會否出現爆買情況。

還原基本步 洪雯籲港業界提升消費者或旅客優質服務體驗

洪雯認為，若要振興香港市道，她建議商戶採取產品差異化去吸引港人留港消費，例如大型商場應走高端消費路線，或主攻歐美產品、在內地買不到的產品，而本港小店則應走特色路線，例如懷舊及突顯香港特色的物品或食品，但最重要還是提升服務質素，讓本港消費者或旅客感受優質服務體驗，才能實際地幫助增加人流。

中大經濟學系副教授莊太量認為山姆現象不會長久成為潮流。（資料圖片）

中大經濟學系副教授莊太量亦認為在香港經營山姆分店並不可行，他也留意到近期的確出現山姆現象，因為香港人購物一向「睇邊度平就買」，但他相信未必會長遠成為潮流，「因為始終唔係賣咩貴價品，只係一啲超市貨品，價錢未必相差好大。」

他又指，香港與內地的營商制度不同，尤其像山姆這種會員制超市，與香港的一般超市，可能受監管程度不同，例如本港對一般超市的食品嚴謹監管，但山姆在內地只作會員制開放，又會否接受香港的嚴謹把關呢？加上香港地小、租金貴，相信山姆很難找到合適地方及沿用內地的模式開分店，而且香港人口只有7百多萬，不及內地14億人口，「根本都冇咁多人去買嘢，而且每次買嘢亦唔會買到咁大量，所以一般都會喺超市買」。

反而，他認為該些逆向代購專程替港人北上搜購一些在香港買不到的產品，再直送回港，而運費又不太昂貴的話，「的確會有個市場喺度」。因為香港的問題是超市會向供應商收取貨品上架費，很多時看到超市商品不夠多元化，有很大原因是上架費問題，令不少供應商卻步。

至於香港超市集團能否反攻北上「複製」山姆？莊太量指有本港超市集團早已在內地開分店，例如在金光華廣場是走高端消費路線，並不會與內地一般超市一樣，以不同模式營運才能突圍。

若由本地超市集團牽頭在港開山姆分店又如何呢？莊太量都認為不太可行，山姆屬收費會員制超市，如要在港設年費招收會員，第一在宣傳上花費龐大，其次是除非產品較其他超市便宜很多，否則很難吸引消費者去付費加入會員。此外，山姆在內地的銷售對象還包含很多餐飲及零售集團，相反在香港的客源主要是一般小市民，所以山姆不適合落戶香港。