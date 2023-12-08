港珠澳大橋旅遊試運營15日開通　票價官宣：優惠期每位198元

港珠澳大橋旅遊開通進入倒數，周四（7日），港珠澳大橋統一信息發布平台公眾號官宣，港珠澳大橋遊計劃將於12月15日開通試運營，遊客購票需預約，票價為每人298元，優惠期票價每人198元。屆時遊客經查驗後，會隨團進入口岸限定區域，乘坐旅遊專線巴士前往藍海豚島進行參觀遊覽。



早前，珠海市大橋辦已組織開展了多次測試演練，其中包括3次全流程全要素實景測試演練，各類設施設備及業務流程運行順暢。周三（6日），珠海市組織相關職能部門、經營單位進行驗收，並順利通過。

港珠澳大橋旅遊試運營開通後，大橋旅遊對持有效居民身份證的內地居民，及已入境內地且持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民開放，遊客可經大橋珠海公路口岸出發，參團遊覽大橋；參團進出口岸限定區域時，遊客需要隨身攜帶上述規定證件。與「境內遊」不同，港珠澳大橋及藍海豚島位置較為特殊，位於粵港澳三地口岸之間，屬於口岸限定區域，故遊客須整團、原路、按時返回珠海口岸旅遊檢查廳。港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示，邊檢部門在珠海公路口岸設立了專門的大橋旅遊查驗大廳，在出發、返回大廳各設置4條快捷通道、2條人工通道。

據介紹，港珠澳大橋遊全程遊覽時間約140分鐘。遊客經查驗後，整團進入口岸限定區域，乘坐旅遊專線巴士前往藍海豚島進行參觀遊覽，車輛途中及展示廳提供講解服務約110分鐘；遊覽結束遊客整團乘坐旅遊專線巴士返回大橋旅遊檢查廳後離開，途中提供講解服務約30分鐘。

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年截至12月6日，有超過293萬輛次的車輛、1453萬人次的旅客經港珠澳大橋出入境，分別是2019年同期的3.7倍和1.2倍。其中，11月26日，經珠海公路口岸出入境的車輛超過1.5萬輛次，為今年第18次刷新紀錄，同時創下港珠澳大橋正式開通以來單日最高紀錄。林美紅表示，隨著「港車北上」、「澳車北上」的推進，港珠澳大橋旅遊有望迎來更多新機遇。

邊檢部門則提醒廣大遊客嚴格遵守出入境法律法規和口岸限定區域管理要求，配合邊檢執勤人員管理，不越過粵港、粵澳邊界線，不在口岸限定區域無故滯留，維護安全有序的口岸限定區域管理秩序。大橋旅遊過程中，邊檢機關對借機偷渡、擾亂口岸限定區域管理秩序等不法行為，將按照《出境入境管理法》等法律法規依法處理。