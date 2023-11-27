打卡伶仃洋上靚麗風景線！港珠澳大橋12月中旬開通旅遊試運行

11月24日至26日，「活力廣東 時尚灣區」2023廣東旅遊文化節在濱海之城珠海舉辦。其中一項重要活動就是打卡超級工程——港珠澳大橋和世界上最大的室內主題樂園——長隆宇宙飛船。



港珠澳大橋將可旅遊打卡賞靚麗風景

港珠澳大橋作為連接粵港澳三地的超級工程，已成為粵港澳大灣區的地標性建築，也是伶仃洋上一道靚麗的風景線。

港珠澳大橋藍海豚人工島

11月24日，港珠澳大橋旅遊試運營開通新聞發布會宣布：港珠澳大橋旅遊試運營將於今年12月中旬開通，開通後將增加港珠澳大橋海關監管區、口岸限定區域的旅遊功能。屆時港澳和內地居民可從大橋珠海公路口岸出發，參團遊覽大橋。

據了解，港珠澳大橋管理局和珠海九洲控股集團簽訂了合作經營協議，珠海九洲控股集團負責旅遊檢查廳及相關配套設施的投資建設，以及遊客組織、客運等工作。

試運營期間，旅遊線路限定為珠海公路口岸出發往返藍海豚島，根據查驗單位的監管要求，旅遊活動采用預約組團、團進團出的管理模式。後續，珠海市將在總結試運營經驗的基礎上，根據三地居民從各自口岸出發遊玩的實際需求，會同三地相關部門積極探索謀劃創新性舉措，為遊客呈上「更安全、更順暢、更精彩」的大橋遊覽體驗。

港珠澳大橋藍海豚人工島

乘坐旅遊大巴，奔馳在港珠澳大橋上，不僅能體驗到海上長龍飛騰萬頃碧波的氣魄，近距離遊覽「風帆」造型的九洲橋、「海豚」造型的江海橋、「中國結」造型的青州橋，穿越世界最長的公路沈管隧道和唯一的深埋沈管隧道，眺望香港大嶼山，甚至還有機會偶遇中華白海豚……遊客停留的藍海豚島采用「蠔貝」造型，吸收「騎樓」元素，擁有世界最大的海工清水混凝土建築群，這裏能深入了解港珠澳大橋建設相關的「黑科技」。

值得註意的是，大橋旅遊不屬於出境遊，遊客須整團、原路、按時返回旅遊檢查廳，遊覽結束後如需前往香港、澳門，需經口岸通關大廳按程序辦理出入境手續。

打卡夢幻的「宇宙飛船」與虎鯨互動

除了港珠澳大橋，珠海還多了一個網紅景點長隆宇宙飛船值得打卡。這裏是集外太空奇幻場景、珍稀海洋生物保育、生態環保科普、大型節目演繹、互動遊樂設施體驗等功能於一體的超大型室內主題樂園。

珠海長隆「太空船」主題樂園

有宇宙世界、峽谷星球、星際站台、珊瑚秘境、酷比之旅及探索大學堂等在內的15大主題區域，還推出了首個國內真實水下潛水騎乘遊樂設施「深海潛艇」和運用最新視聽技術的「百慕大歷險」動感平台影院等在內的17項海洋和宇宙主題特色遊樂設施，為遊客帶來宇宙之旅的沈浸式體驗。

珠海長隆「太空船」主題樂園

最難的是，這裏還是全球最大規模的虎鯨室內場館和中國首個「虎鯨繁育基地」，創建了世界上最大的可以模擬六級海浪的虎鯨造浪系統，我們可以看到動物拍水嬉戲、跳躍、快速遊動等自然行為，展示了人與自然和諧相處的場景。