深圳歌劇院正式開工　普立茲克獲獎建築師設計　打造大灣區新地標

深圳歌劇院項目1月5日舉行開工儀式，作為深圳新時代重大文化設施之一，其建成後將成為深圳藝術文化新地標、粵港澳大灣區國際文化交流新平台、世界級高標準藝術殿堂和文化旅遊目的地。深圳市委常委、宣傳部部長張玲，副市長張華出席活動。



《深圳特區報》報道，該專案位於深圳市南山區蛇口東角頭片區，融匯山、海、河、港、灣環繞的特色資源，天然形成「一島雙灣、一河一山」的景觀格局。專案占地面積10.6萬平方米，總建築面積21.15萬平方米，其中展演功能區約9.63萬平方米，包括2100座歌劇廳、1800座音樂廳、1000座小歌劇廳、500座多功能劇場。此外，還設有公共服務和文創體驗區等。

2021年3月，普立茲克建築獎獲得者、國際著名建築設計大師尚．努維爾（Jean Nouvel）團隊的「海之光」方案，在深圳歌劇院建築方案設計國際競賽中榮獲一等獎，該方案隨後被確定為建築實施方案。

報道表示，深圳歌劇院定位為創作生產和演出經營相結合的大型歌劇院綜合體，專案計劃於2026年12月主體結構封頂，計於2028年12月竣工驗收，由深圳市建築工務署負責建設，將按照世界一流、中國氣派、嶺南特色的總體要求，貫徹綠色、低碳、智能的理念，突出先進性、實用性，把深圳歌劇院打造成為世界性文化地標。

不久前，深圳新時代重大文化設施中的深圳圖書館北館、深圳美術館（新館）已面向公眾開放。當前，深圳正推進高品質文化強市建設，深圳歌劇院項目建成後，將為深圳打造世界級旅遊目的地城市發揮積極作用，也將進一步提升深圳城市文化軟實力、增強城市綜合競爭力。