深圳地鐵16號線二期建設進展　料明年通車加強東西中部聯繫

周二（2日），深圳地鐵16號線二期工程西坑停車場主體結構順利封頂。



據介紹，西坑停車場位於在建東部過境高速以南、惠鹽路以西，停車場為一層框架結構，佔地面積約為4.77公頃，建築面積為4050平方米。停車場設6列位停車列檢線，2列位周月檢線，1列位人工洗車線，咽喉區設1列工程車線。停車場上部為物業開發，主體為上蓋開發預留條件。

工程建設過程中，先後攻克征地拆遷艱難，管線遷改複雜，交通疏解周期長，跨既有平鹽鐵路施工等難題。2023年9月21日以來，共完成20塊蓋板和8塊夾層板，其中單月最多完成9塊蓋板和3塊夾層板，合共14746平方米，單周最多完成5塊蓋板。

深圳地鐵16號線二期線路圖。（深圳新聞網）

深圳地鐵16號線二期由16號線一期起點大運站引出，線路全長約9.46公里，設站8座（其中2座換乘站），全線採用地下敷設。

截至目前，全線17個單線盾構區間已經貫通12條，其中本季度貫通8條；48個附屬出入口及風亭中，37個已開工，11個已完成；常規安裝裝修8座車站已全部進場；2個鋪軌基地已建設完成。

深圳地鐵16號線二期預計2025年建成後，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯繫實現東部中心「內聚外聯」，加強深圳東部與西部、中部快速聯繫。