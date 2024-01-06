深圳汕尾「深汕站」2027年建成　深汕之橋結合上蓋花園超便利？

據深圳政府發布消息，大型交通樞紐「深汕站」項目，日前已經獲廣東省政府及國家鐵路集團聯合批覆，預料可在2027年全面建成。



深汕站｜大灣區向東輻射戰略節點 匯集廣汕深汕高鐵

深汕站以「深汕之橋」為設計理念，將是站城一體化發展的典範工程、示範性工程。圖為深汕站設計示意圖。（網上圖片）

深汕站位於廣東汕尾境內的深汕特別合作區未來中心區，共設有5個月台共13條鐵路線，匯集廣汕高鐵、深汕高鐵，打造「深圳半小時」生活圈、「廣州40分鐘」生活圈，是該區承接廣州深圳、輻射粵東的重要交通場站，更是粵港澳大灣區向東輻射的戰略節點。

深汕站的概算批覆約62億元人民幣，用地面積約24公頃，建築規模約70萬平方米。

它以「深汕之橋」為設計理念，融入蓋上蓋下的商業開發，是國內樞紐建設的首創，將打造成為站城一體化發展的典範工程、示範性工程。

深汕站｜站城組合設計 核心概念「東站西城」

深汕站以「東站西城」為核心概念，結合車站、城市兩大軸心。圖為深汕站內部設計示意圖。（網上圖片）

「深汕之橋」結合車站、城市兩大軸心，以「東站西城」為核心概念，以此安排整體的空間布局及交通。樞紐車站和樞紐綜合體以中軸門戶的形態，在中央大綠軸上塑造出孿生一體的站城組合。

這個設計結合站城綜合開發斜向動感的形體，構架交互之橋、共創之橋、未來之橋、活力之橋，同時與四個象限的門戶功能需求結合，布置高融合度、高辨識度、高體驗度的交互服務功能。

「深汕之橋」最大特色是結合立體的上蓋花園，配合本身的功能性，以南北兩側貫通的車站為核心，使站內多層空間構建立體安檢區，實現上下同進，線下到達疏解的總體布局。

目前，深汕站已委託中國鐵路廣州局集團代建，下一步將進行施工圖設計報審工作，並同步進行施工、監理、第三方監測檢測單位招標準備工作，為全面開工做好前期準備。

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