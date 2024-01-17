強冷空氣20日殺到　廣東再現「階梯式降溫」　下周深圳最低8℃

據廣東省氣象部門預計，一股較明顯冷空氣將自20日起開始影響廣東，伴隨此冷空氣及後續冷空氣補充影響，廣東氣溫將於周末「階梯式降溫」。



廣東省氣象部門預計，一股較明顯冷空氣將在20日凌晨影響粵北，20日白天影響廣東中北部，20日夜間至21日凌晨抵達廣東南部。根據現有氣象資料預計，該股冷空氣對廣東的影響將達到強冷空氣等級。

該冷空氣過境廣東後，20日至24日還將有冷空氣補充南下影響廣東。受其影響，20日至24日廣東自北向南階梯式降溫，北風加大，天氣陰冷伴有弱降水，粵北高寒山區局部有凍雨或雨夾雪，22日至24日廣東中北部（冰）霜凍範圍也將逐漸擴大。

廣州市氣像台預計，廣州市區17日至19日維持相對穩定天氣。20日起受較明顯冷空氣影響，廣州氣溫階梯式下降，北風增大並伴隨分散性弱降水。廣州市區日最高溫將從19日的25℃下降至23日的10℃；日最低氣溫從19日的16℃下降至23日的5℃。從化區氣像台預計，23日從化北部山區或有2℃的低溫。

深圳21日起降溫 未來一月冷空氣活躍

另據深圳氣象部門官方帳號「深圳天氣」消息，受冷空氣影響深圳於21日起氣溫下降。預計1月冷空氣活動前弱後強，深圳市雨霧天氣逐漸增多，乾燥程度有所緩解。

未來1月23日至2月11日，深圳市冷空氣活躍，部份時段天氣陰冷，空氣溼度加大，雨霧天氣增多。有3次明顯冷空氣過程分別出現在1月下旬前期、1月底至2月初前後以及2月上旬末期 ，並伴有7~9級最大陣風和陰雨天氣。最低氣溫將降至8~10℃ ，體感陰冷。