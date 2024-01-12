北上消費｜港人山姆超市豪買國產公仔　炒至千元｢奶龍｣源自深圳？

港人北上山姆超市購物潮熾熱，搶購的種類愈來愈多樣。自有社交平台出現有人於深圳山姆超市內豪買五隻巨型奶龍公仔的貼文後，奶龍很快便成為了大眾的搶購目標。

這隻令港人着迷的公仔究竟有甚麼特別？



北上消費｜奶龍炒至千元 你信不信？

網民分享的相片是在深圳山姆超市前海店內拍攝到的。一名顧客在手推車上放上5隻巨型奶龍，每隻長達91厘米，差不多等如一名8歲左右小孩的高度。購買後，該顧客把奶龍放上七人車內，並逐一為它們繫上安全帶，然後駕車返港。相片有趣可愛，迅即引起話題。

深圳山姆超市的奶龍共有兩款，一是笑臉的，一是苦臉的，兩款在網絡上都各有捧場客，由原價碼269元，炒賣至上千元，一時成為神話。 （山姆會員商店香港人群組@FB/當代中國授權）

有小朋友在山姆超市內見到奶龍後，或親親，或拍打，雀躍萬分；少女們見到，也忍不住拿來拍照，或擁抱一下，場面溫馨。

大批大批的購買，是因為港人看到商機，原價二百多元的一隻奶龍，可以炒賣至過千元，依然有價有市。一時間，奶龍成了神話。

山姆代購奶龍曾炒賣至上千元，這款奶龍又值多少錢？（網上圖片/當代中國授權）

北上消費｜奶龍源自深圳 是成功動漫IP

為甚麼奶龍那麼受港人歡迎？它從哪兒來的？

奶龍是中國原創動漫IP （指擁有知識產權的原創角色），是國產動漫人物，製作公司位於深圳的第七印象文化傳媒（深圳）有限公司。

《奶龍與小七》最早在2020年於抖音首播，短短4年間已成為了有名的動漫片，奶龍更在全國火熱起來。圖為成名作之一《奶龍搞怪大作戰》。（網上圖片/當代中國授權）

出自動畫片《奶龍和小七》的奶龍，是一隻流落地球會噴火的外星幼龍，身高1.8米、體重2噸，有着肥嘟嘟大肚子，全身鮮黃色，充滿童真；小七則是一名天才小孩。流落地球的外星幼龍，遇到地球上機智的小七，憑着二人善良卻又魯莾的行為，開啟了一連串令人抱腹大笑的冒險之旅。故事幽默、勵志、感人。

《奶龍和小七》於2020年2月在短視頻平台「抖音」首播。憑着討喜的形象、貪吃樂觀的性格，奶龍迅即走紅，成為「流量明星」。除短視頻外，一糸列以奶龍為主題的作品推出，包括表情包、條漫（漫畫）、動畫片劇集等。

至目前為止，在微信上已推出「打工人篇」、「交友篇」、「反骨篇」等9套表情包。在愛奇藝、優酷等平台播出了《奶龍搞怪大作戰》和《奶龍爆笑嘉年華》兩部共75集的動畫劇集，以及260集《奶龍》動畫短片。奶龍的零食、遊戲玩具、精品公仔愈來愈多，形象深入人心。

奶龍的表情包有９款超過60張。（網上圖片/當代中國授權）

北上消費｜奶龍的「奶爸」是誰？

奶龍的「父親」，是創作人謝承恩。奶龍的創作靈感源於他少年時的經歷。

「龍爸」少年時對恐龍有着濃厚興趣，夢想長大後能去探索恐龍世界。長大後，他從事於影視動漫創作，為了一圓童年夢想，他帶領專業團隊創造出可愛的外星生物奶龍，以及愛探索和發明的地球少年小七，以高品質的動畫形象呈現出心中的恐龍世界，用童心書寫愛故事，帶出樂觀、勇敢、創新的精神。

奶龍全國粉絲已超過2000萬人。（網上圖片/當代中國授權）

北上消費｜勵志動畫爆紅 港商場首辦奶龍嘉年華

國產優質的動漫故事，透過網絡迅速在香港火熱起來。

去年11月下旬，奶龍首次來港作大型展覽。去年11月22日開始，樂富廣場樂富廣場舉辦一個名為美食嘉年華大型活動「Foodie Adventure為食之旅」，有以奶龍造型的甜品美食、吹氣遊樂設施、夾奶龍公仔機等，活動長達2個月，至今年1月20日才完結。活動規模之大，可以媲美著名的動漫人物。

奶龍成為了港商辦展的噱頭。樂富廣場去年11月下旬開始舉行奶龍嘉年華，有美食、吹氣設施及夾奶龍機，為期至本月20日。看得出奶龍在香港的吸引力。（樂富廣場@FB/當代中國授權）

龍年快到，奶龍攜着「本命年」的優勢，相信明年會更火熱。

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