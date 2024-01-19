中英街延長通關時間至晚上10時：「夜中英街」揭開神秘面紗？

自1月18日起，前往中英街的遊客（即持一次有效通行證人員）通關時間由原9:00到18:00調整為9:00到22:00。入夜的中英街，將以更加豐富的業態迎四方遊客。



本文獲《羊城晚報》授權轉載。



「夜中英街」揭開神秘面紗

20世紀80年代，中英街已享譽全國。這條長250米、寬4米的街道，連接著深圳和香港。因為特殊的地理位置和天然免稅的基因優勢，被譽為「購物天堂」，繁華至極。時至今日，帶著歷史的厚重和新時期的繁華，中英街依然是許多來深遊客的必打卡之地。資料顯示，2023年，打卡中英街的遊客達478萬人次。

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此次中英街延長通關時間，是「夜中英街」首度向遊客掀開其神秘的面紗。華燈初上，漫步古塔公園、海濱棧道，在百年古榕樹下踱步、穿過南北廣場，別有一番風味。可以預見，伴隨著通關時間的延長，夜幕降臨的中英街將更加迷人，多個夜間熱門打卡地也會相繼誕生。

與延長通關時間同步推進的，還有相關部門正傾力打造的中英街夜間消費IP，讓夜間經濟人氣「聚」起來。據介紹，中英街管理局已動員管理區內商家、餐飲店通過增加燈箱廣告、招牌等方式提高「亮」化程度，延長營業時間。伴隨著夜間街區亮起來，片區夜經濟也將旺起來。

開放融合深港「雙向奔赴」

值得關注的是，今年上半年，中英街將完成臨時通道建設並啟用，拆除重建碧海樓及環城路東整備區域，動工建設關口聯檢大樓、海邊海堤加固等項目，年底前實現中英街主街、海傍街、環城路等重點街區改造並開放營運，預計釋放近5萬平方米商業空間。針對改造提升後釋放的大宗物業，中英街管理局集中力量持續對接香港老字號、國際奢侈品牌、全球連鎖高端免稅店等大型商貿，進一步提升業態檔次、豐富商品品類。

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以片區改造為載體和契機，深港兩地「雙向奔赴」也在提速中。

香港正推進北部都會區建設，位於香港邊界禁區的沙頭角碼頭於2022年6月向旅行團開放，以配合北部都會區發展。2024年1月1日起，香港第二期沙頭角開放計畫開始實施。第二期「沙頭角開放計畫」增設多個新景點，包括中英街花園，內設可眺望中英街的許願瞭望台；模仿香港舊式火車站和1:1火車頭的佈景；展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場等。

深圳鹽田區則以規則深度互融為先導，聚焦「旅遊+消費」主體功能，以中英街、沙頭角口岸、田心工業區等為核心，聯動鹽田港片區、海鮮街片區、梅沙片區、東部華僑城片區四個重要區域，形成「一核引領、四區聯動、全區提質、深港互動」的空間發展架構。其中，中英街改造提升主要依託獨特的區位優勢、歷史文化價值、商貿傳統和深港合作基礎，通過最佳化通關模式、改造基礎設施、升級營運模式三大策略，全力打造弘揚愛國主義的教育基地、國際跨境旅遊首選目的地、國際消費中心城市特色引領區、深港深度融合新典範。

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