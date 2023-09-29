中英街行記｜逛懷舊老舖食地道港餐　體驗嶺南客家魚燈舞非遺技藝

中英街，位於深圳市鹽田區沙頭角鎮，原名「鷺鶿徑」。1898年，大清國刻立「光緒帝二十四年中英地界第×號」界碑，將沙頭角一分為二，東側為「清界」中英街沙頭角，西側為「英（港）界」的沙頭角，開始了「一街兩制」街道景像。



現在，作為深圳唯一一條「一街兩制」的特色街道，加之特色旅遊區的開發建設和暑期旅遊熱的影響，中英街也在經歷疫情期間的沉寂後，迎來了遊客「逼爆」的熱鬧景象。《香港01》記者日前實地走訪中英街，體驗粵港交融特色。



內地市民現時從深圳經由鹽田區進入中英街，需要提前申請通行證並預約，並通過海關檢查方可進入。記者於9月21日到達過關口岸處，現場已有不少遊客排隊等候。

進入中英街後，首先映入眼簾的是中英街界碑，不少遊客與界碑合影留念。當日中英街人流量較多，散客、旅遊團遊客等均有，街道上店鋪琳瑯滿目，人氣頗旺，很是熱鬧。

中英街界碑。（范玉瑩 攝）

在中英街內，遊客不僅能見到許多用繁體字寫招牌的香港舖面，更能感受在同一條街道上一側是深圳、一側是香港的粵港雙城體驗。中英街整體保留了較為原始的建築特色和老式的售賣風格，即使有不少較新的大型免稅店入駐其中，但中英街古樸的建築風格、年代久遠的街道規劃還是令這片區域有種不同於現代城市的獨特風格。

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免稅店老式店舖繁多 香港零食、藥品受歡迎

在街道兩側，有許多香港老式店舖，舖名採用原汁原味的香港老式招牌。沿街不少香港商戶用粵語沿街叫賣，亦有不少遊客感興趣前往詢價。在許多店舖內，可以支付港幣或人民幣，一些店內的商品也會同時標註港幣和人民幣的價格，供旅客參考。

初次到來的遊客或許會陷入選擇困難，不過在老深圳眼中，買貨還是鐘情幾間傳統的老舖子。比如，小時後過年過節去實惠百貨買進口零食，是珍貴的童年記憶。說到買藥，則通常會去有名的廖記中西藥行，紅花油、活絡油等一貫熱銷。此外，波記百貨、華港商場、良記免稅店等也是熟悉的香港老店。

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實惠百貨至今仍採用老式收銀方式，將籃筐內需要結算的貨物遞給收銀阿姨，收銀機便發出叮噹作響的聲音，十分復古懷舊。店內售賣各類香港常見的零食、藥品、美妝、日常生活用品等。店內一位工作人員介紹，因為快到中秋，店裡最近賣的許多港式月餅都受顧客歡迎，以美心最為熱賣。據現場觀察，顧客最多喜歡購買的是食品和藥品。

凍檸茶、車仔麵…在茶餐廳食地道港餐

來到中英街，美食也必不可少。中英街除了有粵式美食，也有不少港味十足的茶餐廳，裝修佈局都與香港茶餐廳類似，店內還可以無縫同步睇TVB，仿佛置身香港。

一間港餐店鋪的老闆介紹，本地人大都對香港飲食文化較為熟悉，所以能做出地道港味的餐食。一般內地遊客到店，最喜歡點凍檸茶、絲襪奶茶、車仔麵、雲吞麵等招牌。

老闆表示，自己從祖父一輩即在中英街生活，之前因為疫情，中英街人流少了很多，他的店在今年才開起來，目前的生意主要靠遊客帶動，「有人進來才有生意，不放遊客進來就沒什麼生意。上個禮拜每天日均有五萬人進來，上個月好些，8月份孩子放暑假，人流量比較多。預計中秋國慶雙節時候，又會迎來一波遊客高峰」。

觀原住民魚燈舞博物館 體驗非遺文化傳承

沙欄嚇村是沙頭角歷史悠久的客家圍村，也是深圳現存為數不多數的古村落，不少居民世代在此生活。不同於商業旅遊區域的熱鬧喧囂，沙欄嚇村沒有人聲嘈雜和店舖叫賣，在鬱鬱葱葱的樹木覆蓋下，街道上顯得格外寧靜。

而由沙欄嚇村客家人創造的頗具嶺南特色的魚燈舞，也成為深圳首批國家級非物質文化遺產。在當地的魚燈舞博物館中，相關負責人介紹，近年來，沙頭角魚燈舞在傳承創新、學術研究、民間交流等方面都取得了豐碩成果。

魚燈舞沒有任何文字記載，口口相傳至今，是漁民逢年過節、拜神祭祖的必備節目。魚燈製作精巧用竹篾紮成魚狀，糊紙繪彩再塗上桐油，下裝短棍 ，舉棍起舞穿梭如海中魚羣。伴奏樂器有鑼、鼓、鈸、鎖吶等。傳統的魚燈舞共有二十五條魚，現今精簡為十八條。

2006至2007年，魚燈舞入選省、市級非物質文化遺產 ，2008年入選國家級非物質文化遺產名錄。2011年，鹽田區創辦了沙頭角魚燈節，此後不斷創新魚燈舞的傳承方式，多次到廣州、惠州、佛山等地演出，還曾於2013年農曆春節到澳洲悉尼演出。

由於魚燈舞口口相傳的方式，曾一度面臨失傳。當地負責人表示，現在會表演這項傳統技藝的藝人最年輕也已經三十多歲。2003年中秋節，經過當地老中青三代藝人的共同努力，失傳近40年的魚燈舞再度上演。現在，魚燈舞已成為中英街居民重要節日的民俗項目。

曾經的中英街，以碑為界，豎起了一道無形屏障，深港兩邊的居民不能隨意逾越走動。現在的中英街，已成為時代的見證，亦反映出內地同香港往來關係的滄海蛻變。

從深圳方向望香港：

從香港方向望深圳：

據深圳市統計局數據顯示，今年上半年，鹽田區社會消費品零售總額79.59億元，同比增長13.4%。 南方電網深圳供電局數據顯示，今年1-7月，沙頭角深港國際消費合作區用電量同比增長43%，其核心區域中英街用電量同比增長46%。

隨着深港旅遊消費融合發展，港人北上消費領域不斷增多，消費場景更為豐富。內地遊客赴港旅遊熱情亦濃厚，不少文化屬性類遊覽地頗受歡迎。當前，深圳鹽田區正全力推進沙頭角深港國際消費合作區建設。相信未來作為合作區核心區域的中英街，也會在深港深度融合發展方面不斷有所建設，共同推進大灣區協同合作發展。