沙頭角元旦開放第二期　新增暸望台眺望中英街　郵局推限量郵章

為配合沙頭角第二期第一階段開放，沙頭角新增數個景點吸引遊客，惟仍未開放中英街，因此特別新設中英街花園，有高位可讓遊客眺望中英街，更翻新了沙頭角消防局，推出6張沙頭角特別版明信片以及郵章，令當地更具吸引力。

沙頭角鄉事委員會表示，中英街極具吸引力，期望未來可以開放。



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沙頭角第二期第一階段將於明年1月1日開放，開放中英街外的所有地方，為配合開放，沙頭角新增了數個景點吸引遊客入內。包括：

1.中英街花園

由於中英街仍處於禁區，特意在中英街前方設中英街花園，花園內有暸望台，可在高位觀看中英街，暸望台左邊設有欄杆，遊客可在紀念品店購買許願掛牌掛上。暸望台右邊設有仿造火車站，重現以前居民乘搭火車入沙頭角的模樣。

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2.沙頭角郵局、消防局

為配合第二期開放，郵局推出特別版郵章，其中圓形郵章只限定在一月提供。除此之外，在郵局亦會售賣新出的6款明信片，明信片上的照片為沙頭角攝影展的得獎作品。郵局將於公眾假期1月1日特別開放營業，讓遊客可在開放第一日購買明信片。

郵局旁邊為翻新的舊沙頭角消防局，消防局已於約20年前停用，開放後會不定期展出仿古手推消防車。

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3.順平街

順平街設有中英街街牌以及壁畫，順平街寓意著「順利平安」，保安局推出寫有「順平米通」的紙袋，由沙頭角鄉委會派給售賣米通的店舖以及紀念品店，代表「每一個進入沙頭角的遊客都順利平安」，將順利平安帶回家。

4.新樓街

新開的紀念品店位於新樓街，新樓街有大量「廣州式騎樓」古舊建築，重現舊年代的沙頭角，在新樓街可以看到深圳市鹽田區。

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5.沙頭角碼頭

沙頭角碼頭於第一期已開放予公眾參觀，保安局於碼頭尾方新增了「天涯海角」裝飾，供遊客拍照留念。

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保安局預期每日放開千人是合適

保安局傳訊組助理總監（項目管理）王耀明表示，因為見到沙頭角第一期開放反應良好，共852團旅遊團進入沙頭角，涉超過33,000人，對社區未有造成太大影響，因此沙頭角第二期開放的時間及人數均比第一期增加，同時期望將禁區範圍逐漸縮小。

他形容，每日限1,000人進入沙頭角是適合，社區亦能接受，避免對社區造成治安問題。他表示，基於保安原因，今個階段沒有開放中英街。

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鄉委會料社區可承受2000人

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪主席表示，居民歡迎第二階段開放，「行出咗一大步」。他指，起初要求每日限制人次多於1,000人，經討論後認為1,000人較適合作為試驗，未來限制人次可能會增加，預計社區承受能力可達2,000人「試一試先，入到嚟睇下個反應同埋對我哋嘅影響。」

他表示，現時沙頭角小商戶生意不太好，希望藉著旅遊開放令本土經濟變好。他不擔心遊客會影響到沙頭角寧靜的生活環境，因為旅行團有路線規劃，相信不會影響到居民居住的地方。他指，中英街是一個具吸引力的地方，期望旅客未來亦能進，「呢度嘅居民都期望，無論外來客定本土人士都好，有機會開放埋中英街就好。」

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪主席表示，居民歡迎第二階段開放，「行出咗一大步」。（蘇煒然攝）

地道餐廳冀生意增一成

餐廳負責人黃女士指，歡迎沙頭角第二階段開放讓更多香港人認識沙頭角。她指，多了外遊人進入擔心造成治安問題，希望警方可以加強巡邏。她表示，第一期開放遊客只能點到點地參觀，對生意幫助不大，期望第二期開放遊客自由行可以令生意額增加一成。

她又提到，政府為此興建了多個新設施，例如公園、停車場，居民亦受惠於此。

餐廳負責人黃女士指，歡迎沙頭角第二階段開放讓更多香港人認識沙頭角。（蘇煒然攝）

居住了在沙頭角約50年的蘇先生表示，原本居住的村比較靜，亦擔心開放後會多了人，不過，相信對區內店舖生意有幫助。