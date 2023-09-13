多圖｜「中英街復活」逼爆遊人　吃地道港餐　逛實惠百貨廖記藥行

「上一次排這麼長的隊，還是我小學的時候」、「進去半小時，出來半小時，中英街第一次那麼擠」、「3月份來還是門可羅雀，現在門庭若市」……熱鬧的「中英街」又返嚟啦！



中英街，又火了

説起中英街，深圳人都不陌生，這是深圳唯一一條「一街兩制」的特色街道。還記得上一次來的時候，受疫情影響，街道中間還是鐵皮牆和水馬。

但最近在網上刷到不少中英街人多的「吐槽內容」，説中英街即便是工作日還出現人擠人的景象。鹽田的朋友説上一次出現這種現象的時候是因為還沒有自助機人臉識別，只能靠走人工辦證進入。

最近隨着暑期出行熱度的增加，中英街遊客也在持續暴漲。

今時今日嘅中英街（點圖放大瀏覽）：

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中英街，開啟了「人人人」模式

在中英街的路上，最多見的是揹着小挎包輕鬆上陣的年輕人和帶着小孩的一家三口。隨着暑期檔尾聲的到來，不少家長都利用開學前開始「扎堆旅行」體驗一把旅行的樂趣。但也有不少「特種兵式」旅遊的大學生們，趕着開學前來一場「收心遊」。

逛免税店，是他們的第一站。來到這裏的遊客都不想錯過這個免税機會，價格也相對實惠。所以，當有這樣的機會大家都樂此不疲的添置自己所需的商品。吃地道港餐，是他們的第二站。港人開的茶餐廳成為顧客們的必點佳餚，可以説是深圳最「港」的美食了吧。看着店裏播放着TVB新聞，濃濃的港味好似身在港片中。

一路走過來，已經遇到了5個旅遊團，他們大多為老年人。他們主打一個「躺平式」的慢節奏旅遊。戴着統一制式的紅帽子，跟在導遊身後走街串巷。因為他們很多不會使用手機，去到不熟悉的地方旅行時難免會出錯，和同伴一起跟隨導遊，對他們來説也是一種關懷。

旅遊團旅遊為老年人提供了難得的社交機會。導遊的專業解説，了解到中英街背後更多的故事。他們或在中英街漫步，或在文化遺址前駐足，又或在美食攤前品味這裏的美食。佔據整條街的不僅僅只有遊客。還看到了不少的熟客迴歸，除了大爺大媽們還有不少的寶媽每隔一到兩個月就來採購生活用品，依舊一次性採購全家人的份量。小推車和行李箱是中英街必備的購物神器。在遊客和熟客們互相穿插着，他們推着鼓囊囊的小推車滿載而歸。

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重走一遍中英街

這次來中英街，主要出於好奇，想親自去感受一下中英街所謂的「遊客暴漲」。但當再次踏入中英街時，童年的記憶再次在腦海中重現，接下來就帶大家回顧一下老深圳的兒時記憶。

去實惠百貨，買進口零食：小時候逢年過節，實惠百貨彷彿是個年貨市場，成筐成堆的商品在這裏都是常態。結賬模式依然沿用着老式入機收銀的方式，耳邊傳來的是叮叮作響的聲音。去廖記中西藥行，買家庭必備藥：藥店的紅花油、活絡油、雙飛人......這些瓶瓶罐罐從童年時期跌倒磕碰就在用的，現在長大了開始主動往家裏囤，常備才有安全感。

去菜園角，吃最地道的香港美食：這家藏在在香港地界的小店，是每次來中英街必吃的美食。即使已經開了三十幾年了，但至今連導航都搜不到。去警世鐘，重溫中英街歷史：博物館門前的警世鐘見證了深圳的發展和香港的回歸，雖然説中英街「一街兩制」，但如今也早已難分彼此了。

熱鬧的街上，有些店鋪也受3年疫情的影響沒有撐下去，仍未重新營業。曾經被人擠得水泄不通的門口，現在卻變得十分安靜。你有多久，沒去中英街走走了？

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深圳．中英街

地址：中英街

開放時間：09：00-18：00

預約方式：請提前通過「i鹽田公眾號」線上預約，預約成功後，攜帶個人有效身份證原件至電子取證機兑換通行證。

交通：2號線沙頭角地鐵站A1出口

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