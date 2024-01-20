深圳2024迎春花市羅湖福田都有！一文睇清11個花市開放時間和地點

行花街，過大年！深圳人的年味從逛花市開始，2024深圳迎春花市即將來襲，今年共有11個花市時間，舉辦時間多選在2月3日到2月9日。包括「經典王牌」羅湖愛國路迎春花市、「花天錦地」的福田迎春花市外，今年深圳也迎來首個空中迎春花市——寶安廊橋花市。



此外，在深圳龍崗「莫斯科」的迎春花市裡面有滿滿的「哈爾濱」風情，該花市辦在深圳北理莫斯科大學內，花市會場總面積約3萬平方米，攤位數量約100個，在這裏，市民可以買到鮮花、年桔等花卉產品、利是封、春聯、各類糖果零食等年貨，還能買到俄羅斯風情商品，成為新的熱門花市。



「經典王牌」羅湖愛國路花市：2月3日到2月9日

對於「深圳local」來說，愛國路迎春花市是承載著人們美好回憶的地方。今年的愛國路迎春花市以「龍騰盛世 花開羅湖」為主題，將在2月3日至2月9日與大家見面。

不僅有瑞幸醬香拿鐵、鮑師傅、精釀啤酒等品牌駐場，還將牽手華銳光年，與曼聯、皇馬等國際IP品牌，為球迷帶來一場感官盛宴。

「花天錦地」福田迎春花市：2月3日到2月9日

2023深圳迎春花市福田主會場（資料圖）

福田迎春花市擬以「綠美福田中國年，低碳新科技新年俗」為主題，展出面積約24000平方米。包括1個主會場（卓悅中心天元大街），2個分會場（四季花谷+深業上城）和多個街道購花點。

福田花市將搭配商圈舉辦活動、更有演藝嘉年華帶來一系列表演節目，此外也有「錦繡花景展」 和大量的攤位組成的「遊園會」，歡迎民眾邊賞花邊玩樂。

「空中花市」寶安廊橋花市：2月3日到2月9日

2月3日，寶安區迎春花市——「廊橋花市」將在濱海廊橋開市。濱海廊橋是深圳新晉網紅地標建築，正是基於濱海廊橋地理特性和寶安區慢行步道優勢，「廊橋花市」成為深圳市首個立體迎春花市。

2024深圳迎春花市效果圖（寶安）

活動期間不僅有浪漫花街，還融入夜間花市、網上花市、圳品、非遺文創、特色集市、文化藝術嘉年華等內容。

花市重磅內容之一是獨具一格的美陳設計：用龍寶IP形象講述寶安故事，融合「灣區之光」摩天輪、四季公園等寶安文化元素，打造春節別出心裁的花市盛宴。

「深圳小爾濱」龍崗迎春花市：2月3日到2月9日

2024年龍崗區迎春花市主會場將在深圳北理莫斯科大學熱鬧開市。花市以「龍行大運 校迎新春」為主題，舉辦地點為深圳北理莫斯科大學，花市會場總面積約3萬平方米，攤位數量約100個。

除了數量眾多的花檔，主會場還有豐富多樣的年味活動：中俄文藝節、小彈唱live演出、花樣巡遊、民謠&流行專場、曲藝雜談集、舞蹈薈萃、財神爺送福……讓大家不出深圳就能打卡「哈爾濱」風情。

值得一提的是，花市期間，深圳北理莫斯科大學入校無需預約。花市期間，將正式推出「新春校園卡」，內含8個花市&校園特色打卡點：圖書館、校史館、展覽館、車展.....秒回到熟悉的校園時光。最重要的是，憑藉「新春校園卡」打卡集章，可以參與花市現場抽獎活動。

在龍崗迎春花市上更將舉辦車展，鴻蒙、比亞迪、小鵬、騰勢、豐田、上汽多款市面最新車型、爆款產品集中亮相，為車迷朋友打造新春賞車盛宴。

一圖看清深圳2024年迎春花市11個地點和開放時間：