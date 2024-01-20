深圳升降機恐怖故障　半條腿仍未進入「突然關門下墜」男子險截肢

大陸廣東深圳一名男子，近日搭乘電梯時，突然遇到故障事故，導致他一條腿被夾在電梯門外，全身動彈不得。



所幸消防隊及時到場將他救出，才沒釀成更大悲劇。

事發一刻監視器影片曝光 點圖放大瀏覽：

+ 11

根據深圳光明消防救援站消息，16日上午獲報，在光明區鳳凰街有人受困電梯。

當看事發當下的監視器畫面，可以看到該名男子邁開左腳走進電梯，結果下一秒電梯突然關門下墜，導致他的左腳來不及收回，被卡在縫隙間動彈不得。

消防隊隨即出動2輛消防車、11名救援人員，到場後發現男子的大腿根部卡在8樓與9樓之間，腿部已出現出血和麻痺狀況，情況相當危急。

【相關圖輯】扶手電梯又吞人腿 「死死咬住」男子腳背脫險過程曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 11

如果再拖下去，可能會面臨截肢，於是消防隊立即協同電梯維修公司，先對電梯井進行急停操作，防止電梯二次下墜，接著使用液壓破拆工具組，對電梯夾層進行擴張，以便有足夠空間救援。

經過8分鐘後，救援隊成功將受困男子救出，並移交給現場醫護人員處理，所幸沒有大礙。

深圳消防隊提醒，當電梯超載或是出現故障時，會出現加速下墜的狀況，最後撞到底部的緩衝器，民眾若受困電梯，應第一時間按下報警按鈕或撥打電梯緊急救援專線，之後耐心等待救援，千萬不要盲目自救，避免讓電梯二度下墜。

延伸閱讀：

在電梯中倒數！高雄男2023年最後30分鐘受困 獲救已是2024

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】