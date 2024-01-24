廣深港高鐵推計次票和定期票　西九龍往返內地10車站可享優惠

廣深港高鐵去年1月起恢復運營，全年發送旅客逾2000萬人次，刷新開通以來紀錄。為了便利頻繁往返粵港兩地乘客，滿足多樣化出行需求，廣深港高鐵將於周四（25日）推出「計次票」和「定期票」，較單次普通購票可享受一定折扣。



據深圳衛視報道，兩種票制僅限在購買時指定一個固定的廣深港內地車站至香港西九龍站站間使用，且不支持在中途站進出站或越站使用。廣深港高鐵內地車站包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東站等10個車站。

「計次票」可於90天內乘坐20次固定組合車站間的列車；「定期票」則可在30天內最多乘坐60次固定組合車站間的列車。前者更適合三個月內乘坐次數不超過20次的旅客，後者則更適合一個月內頻繁通勤的旅客。

廣深港高鐵將推出「計次票」和「定期票」。（深圳衛視）

據了解，購買及使用「計次票」和「定期票」，較普通車票的購票、乘車的流程更加簡單，讓乘客靈活規劃行程。

同時，乘客在12306平台購買合適的「計次票」和「定期票」後，即可預約相關列車班次，「計次票」最多可以同時預約4班，「定期票」則最多可同時預約10班。乘車後將扣減乘車次數，若不乘坐已預約車次，乘客可以在開車前任何時間取消，否則會視為已乘車並扣減乘車次數。

值得一提的是，福田站的「計次票」和「定期票」不能使用福田「靈活行」即日變更車次安排。