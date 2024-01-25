一票通全網　｢廣佛莞惠肇｣城際鐵路將實現4線貫通「地鐵化」運營

1月23日，廣東地鐵集團總經理劉智成表示，連接東莞和惠州的「莞惠城際」，連接佛山和肇慶的「佛肇城際」鐵路已被廣東城際正式接管運營，這兩條城際路線下一步將與「廣佛南環」、「佛莞城際」實現「四線」貫通運營。

大灣區城際鐵路14條、700公里路線未來亦將實現「地鐵公交式」便利化通行。



公開資料顯示，目前廣東城際已承接了廣清城際（清城—花都）、廣州東環城際（花都—白雲機場北）兩條城際路線，並可使用「羊城通」或廣州地鐵App直接刷卡或掃碼過閘機乘坐。

廣東城際目前承接的線路有廣清城際（清城—花都）、廣州東環城際（花都—白雲機場北），這兩條城際線都可以使用羊城通或廣州地鐵APP刷卡或掃碼過閘機。（廣東城際）

據悉，此次接管的莞惠城際是連接惠州市和東莞市的快速鐵路線路，於2009年5月8日動工建設，2017年12月28日全線貫通，全長103公里，共設18個站的線路。此前由廣東珠三角城際軌道交通有限公司開通運營，此次由廣東城際接管後，即可使用嶺南通、羊城通或全國一卡通過閘機搭乘。

廣州地鐵集團總經理劉智成還透露，廣東城際接管佛莞城際、莞惠城際等線路後，還將逐步接手營運粵港澳大灣區的14條、700公里的城際鐵路，併計劃實施「一張網、一張票、一串城」，以及開行更密集的、不同速度的班次，實現城際鐵路公交化，便捷換乘穿梭大灣區。逐步統一大灣區城際鐵路票務系統。

廣州地鐵集團總規劃師歐陽長城曾介紹，預計2025年底前大灣區將建成通車的城際鐵路的里程將達到700公里，運營及在建里程一共達到4700公里，全面涵蓋大灣區中心城市、節點城市及廣州、深圳等重點都會圈。城際出行將由「通達」轉變為更具便利性的「通勤」模式，使大灣區居民在各城市間便捷往來。