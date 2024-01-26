深圳地鐵去年累計客流27.11億人次　按年增56%　這5站每日擠滿人

截至去年底，深圳城市軌道交通線網規模達567.1公里，全年累計運送乘客27.11億人次，按年增長56%。另外，搭乘公共交通出行者，逾七成會選擇地鐵，同時創下地鐵分擔率的新高。



深圳地鐵8號線二期開通運營後，全市城市軌道交通線網規模達到567.1公里。（深圳商報）

據深鐵集團消息，2023年12月27日，深圳地鐵8號線二期開通運營，全市城市軌道交通線網規模（含4號線及有軌電車）達到567.1公里，393座車站。其中，深鐵集團所轄線網新增至536.4公里，370座車站。

2023年12月31日，深圳城市軌道交通運送乘客1017.34萬人次，創下歷史最高客流紀錄，深圳亦因此成為國內第四座突破1000萬城軌客流量級的城市。

線路日均客流方面，深圳地鐵5號線以108.95萬人次，當選「最繁忙的線路」，前三名的還包括深圳地鐵1號線95.43萬人次和3號線76.84萬人次。

而日均客流最多的五座車站分別為深圳北站30.04萬人次、崗廈北站22.73萬人次、布吉站21.91萬人次、車公廟站19.07萬人次、五和站17.8萬人次。

2024年，深鐵集團將有序推進軌道交通建設工程。四期工程調整項目3號線四期和7號線二期總計11.5公里有望年內開通，五期工程項目9條線路共185公里列入在建計劃。